Şeffaflık Örgütü üyesi: Dünya interaktif izliyor, Türkiye, bakandan haber bekliyor

Dünyanın birçok ülkesinde yeni tip corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığına karşı önlemler artırılırken, hastalığın seyrine dair veriler günlük olarak sağlık bakanlıklarının sitelerinden paylaşılıyor. Türkiye’de ise milyonlarca yurttaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son dakika açıklamalarıyla ve Twitter hesabındaki duyurularla vakaların durumunu, alınan önlemleri takip etmeye çalışıyor.

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası Şeffaflık Örgütü üyesi avukat Oya Özarslan sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Türkiye, Güney Kore, Meksika, İtalya, Britanya ve Rusya sağlık bakanlıklarının corona virüsüne karşı toplumu nasıl bilgilendirdiğini, verilerin şeffaflığını değerlendirdi.

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Güney Kore vakaları anlık takip edebiliyor

Güney Kore Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsünün güncel takibi için açtığı http://ncov.mohw.go.kr sitede bakanlığın anlık bilgi paylaştığını belirten Özarslan, veri setlerinin çok ayrıntılı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Sitede, ‘günlük ve toplam vakalar’, ‘yapılan testlerin pozitif/negatif sonuçları’, ‘karantinaya alınan ve çıkanlar’, ‘şehir ve ilçe bilgileri’ anlık olarak güncelleniyor. Ayrıca bakanlık test sonucu pozitif çıkan hastalara verdiği numaralar yardımıyla, haritada hareketlerini ve temas ettiği kişileri gösteriyor.

Vakaların tedavileri takip edilebiliyor

Meksika Sağlık Bakanlığı ise anlık bilgileri https://coronavirus.gob.mx/ sitesinde paylaşıyor.

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Veri setlerinin ayrıntılı yansıtıldığı sitede, ‘günlük ve toplam vaka’, ‘vefat’, ‘vakaların yüzdelik olarak durumu’, ‘hangi tür hastanede tedavi gördükleri’ anlık olarak sunuluyor. Güney Kore’de olduğu gibi, Meksika’da da her bir hastaya numara verilerek hangi şehir ve ilçede virüse yakalanmış olduğu görülebiliyor.

Bağışıklık sistemini artıran önerilere de yer veriliyor

İtalya Sağlık Bakanlığı http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus sitesinde günlük verileri ayrıntılı olarak paylaşıyor.

‘Günlük ve toplam vaka’, ‘hastanede yatan ve yoğun bakımda olan vakalar’, ‘karantinaya alınanlar’, ‘iyileşen ve vefat edenler’ ve ‘cinsiyet, yaş, hastanın yaşadığı bölge’ günlük olarak raporlanıyor. Ayrıca, sitede, insanların doğru ve bağışıklık sistemini güçlendiren gıdaları tüketebilmeleri için İtalya Aşçılar Derneği’nin (FIC) önerdiği tarifler de yer alıyor.

Şehirlerdeki durum interaktif şekilde takip edilebiliyor

Britanya Sağlık Bakanlığı da virüsün takibi için https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england sitesinden ‘pozitif ve negatif test sayıları’, ‘günlük toplam vaka sayısı’, ‘iyileşen ve vefat eden vakalar’, ‘bölge ve şehirlerin interaktif takibi’ günlük paylaşıyor.

Test sayıları ve vefatlar güncel değil

Rusya Sağlık Bakanlığı bilgileri https://www.rosminzdrav.ru/ministry/covid19 sitesinden günlük paylaşıyor.

Avukat Oya Özarslan, otoriter bir ülkeden bekleneceği gibi verilerin çok kısıtlı aktarıldığını ifade etti.

Test sayısının 165 bin gibi yuvarlak bir rakamda tutulduğunu söyleyen Özarslan, sitede ‘toplam vaka sayısı’, ‘iyileşenler’in sayısının duyurulduğunu fakat hayatını kaybedenlerin güncel olarak yansıtılmadığını belirtti.

Türkiye’de veri setleri belirsiz ve her gün değişiyor

Uluslararası Şeffaflık Örgütü üyesi, Türkiye’de vaka verilerinin Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden duyurulmadığına, Bakan Koca’nın Twitter hesabından paylaştığı vaka bilgileriyle sınırlı kaldığına dikkat çekti.

#coronavirus için #şeffaflık bilgiseli

Türkiye:

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden değil, Bakanın twitter hesabından bilgi veriliyor

-Veri setleri belirsiz, her gün değişiyor

-Günlük ve toplam vaka, vefat ile bazen yapılan test sayısı paylaşılıyor

Peki ya dünyada👇 — Oya Özarslan (@OyaOzarslan) March 23, 2020

Veri setlerinin belirsiz ve her gün değiştiğini belirten Özarslan, “Sadece günlük/toplam vaka ve hayatını kaybeden kişi sayısıyla, yapılan test sayısı paylaşılıyor” dedi.