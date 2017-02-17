Diken

Yaramazlara biraz batar!

SBF’de yeni tasfiye süreci: Saati 17 lira olan doktora derslerine bütçe yetersizmiş

 

Ankara Üniversitesi, saati 17 TL olan doktora derslerine ‘bütçe yetersizliği’ gerekçesiyle onay vermedi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre kanun hükmünde kararnamelerle birçok akademisyenini kaybeden Ankara Üniversitesi’nde bu kez doktora hocalarının tasfiyesi başladı.

Bu yıl merkezi bütçeden 886 milyon 400 bin lira pay alan Ankara Üniversitesi, saati 17 TL olan doktora derslerine, ‘bütçe yetersizliği’ gerekçesiyle onay vermedi. Onay verilmemesi üzerine de emekli profesörler Bilsay Kuruç, Cevat Geray, Sina Akşin, Ruşen Keleş, Seyhan Erdoğdu, Gülay Toksöz ve Mesut Gülmez’in yüksek lisans ve doktora dersleri iptal edildi.

‘Akademik nezaket ortadan kalktı’

Derslerine son veren akademisyenlerden emekli profesör Bilsay Kuruç, kararı bölüm sekreterinden öğrendiğini belirterek şöyle konuştu: “Çok sembolik olan, benzin parası kadar ders ücretinin ödenemeyecek duruma gelmesine üzüldüm. Adeta sıkıyönetim bildirisi gibi, akademik nezaketin ortadan kalktığını görüyoruz. Hiçbir ücret almadan ders vermeye hazırım. Bunu bildireceğim.”

KHK ihraçları protestosunda polisten akademisyene: Senden hoca olmaz

Üniversiteler ayaklandı, medya suskun: İhraçlara öğrencilerden dalga dalga tepki

İhraç edilemez bağlılık: Öğrenciler, Ankara Üniversitesi’ni hocalarının resimleriyle donattı

Marmara Üniversitesi’nde ‘ülkücü’ sloganlarıyla akademisyenlere saldırı

İhraç edilen akademisyenlerden Mülkiye’de ‘Büyük Ders’: Bu bir dönüşüm yaratacak

Ankara Üniversitesi ablukada: Polis gaz ve mermiyle saldırdı, 12 gözaltı

Mülkiye öğrencileri ihraçlara ‘ses çıkardı’: Bizi hafife almayın, eğitim hakkımızı gasp etmeyin

Mülkiye’de hocalardan ‘haysiyet’ sınavı: O koltukta oturmaya devam edecek misiniz?

Dört akademisyeni kalan Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü, ‘fiilen’ işlevini yitirdi

Ankara Üniversitesi ihraçlardan rektörü sorumlu tuttu: ‘Saray’ın İbiş’i olmayacağız’

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...