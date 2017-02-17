SBF’de yeni tasfiye süreci: Saati 17 lira olan doktora derslerine bütçe yetersizmiş

Ankara Üniversitesi, saati 17 TL olan doktora derslerine ‘bütçe yetersizliği’ gerekçesiyle onay vermedi.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre kanun hükmünde kararnamelerle birçok akademisyenini kaybeden Ankara Üniversitesi’nde bu kez doktora hocalarının tasfiyesi başladı.

Bu yıl merkezi bütçeden 886 milyon 400 bin lira pay alan Ankara Üniversitesi, saati 17 TL olan doktora derslerine, ‘bütçe yetersizliği’ gerekçesiyle onay vermedi. Onay verilmemesi üzerine de emekli profesörler Bilsay Kuruç, Cevat Geray, Sina Akşin, Ruşen Keleş, Seyhan Erdoğdu, Gülay Toksöz ve Mesut Gülmez’in yüksek lisans ve doktora dersleri iptal edildi.

‘Akademik nezaket ortadan kalktı’

Derslerine son veren akademisyenlerden emekli profesör Bilsay Kuruç, kararı bölüm sekreterinden öğrendiğini belirterek şöyle konuştu: “Çok sembolik olan, benzin parası kadar ders ücretinin ödenemeyecek duruma gelmesine üzüldüm. Adeta sıkıyönetim bildirisi gibi, akademik nezaketin ortadan kalktığını görüyoruz. Hiçbir ücret almadan ders vermeye hazırım. Bunu bildireceğim.”