Sayıştay raporu: DSİ ihaleleri yüksek tekliflere verip kamuyu zarara uğratıyor

Sayıştay denetimleri sonucunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) yapım işi ihalelerini daha yüksek teklif sunan istekliye vererek ‘kamu kaynaklarını verimli kullanmadığı’ tespit edildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BirGün’ün haberine göre Sayıştay denetçilerinin hazırladığı raporda DSİ’nin ihale tekliflerinde ‘fiyat dışı unsurları’ gerekçe göstererek ihaleleri yüksek teklif veren yükleniciye bıraktığı belirtildi.

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Fiyat dışı unsur uygulamasının asıl amacının ‘ihalelerde kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak’ olduğunun belirtildiği raporda, DSİ’nin ihalelerde bu ilkeye aykırı hareket ederek kamuyu zarara uğrattığı tespit edildi.

‘Fayda sağlanmadı’

Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım Yapım İşi’nde, DSİ’nin işi üstlenmesi için tüm teknik şartları aynı ölçüde karşılayan iki şirketten 800 bin lira fazla fiyat çıkaran şirketi seçti. Sayıştay raporunda bu seçim ‘açıkça kamu kaynaklarının verimli kullanımı ilkesine aykırı’ olarak değerlendirildi.

Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1. Kısım Şebeke Yapımı ihalesinde de benzer bir durumla karşılaşıldı. Diğer şirketlere göre 21 milyon 172 bin lira daha fazla fatura çıkaran şirketin yüklendiği yapım işinde, DSİ’nin ödediği yüksek tutarın ‘işin yapımı noktasında herhangi bir fayda sağlamadığı’ saptandı.

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Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı’nın yapım işinde 99 milyon 700 bin liralık teklifi kabul etmeyen DSİ, işi 104 milyon 482 bin lira teklif eden istekliye vererek maliyeti 4 milyon 764 bin lira artırdı.

Sivas Yıldızeli Nevruz Sulaması Yapım işi de 2 milyon 391 lira daha az teklif eden şirket yerine, 36 milyon 700 bin lira teklif eden şirkete teslim edildi.

‘Düşük fiyat teklifleri görmezden gelindi’

Kars Barajı Sulaması 1. Kısım Yapım İşi ihalesinde, 84 bin 294 lira daha düşük fiyat teklif eden şirket görmezden gelinirken, Kuruçay Barajı Sulaması Yapım İşi ihalesi 2 milyon 300 bin lira daha uygun bedel teklif eden şirket yerine, 33 milyon 884 bin lira bedelle başkasına ihale edildi.

Raporda, Viranşehir Pompaj Sulaması 1. Kademe İnşaatı Yapım İşi için 6 milyon liralık teklifte bulunulmasına rağmen, ‘kanuni nitelikte olmayan fiyat dışı unsur puanlaması‘yla ihale 114 milyon 600 bin liraya başkasına verildiği saptandı.