Sayıştay raporu: Dokuz kamu idaresi 43 milyar lira fazladan harcamış

Sayıştay raporlarına göre, dokuz kamu idaresi toplam 42.7 milyar lira ödenek üstü harcama yaptı. 53.4 milyar liralık yedek ödeneğin de 53.3 milyar lirası kullanıldı.

Fotoğraf: DHA

Rapora göre en çok Karayolları yedek ödenek kullandı. En fazla ödenek üstü gider Milli Eğitim Bakanlığı’nda ortaya çıktı. İkinci sırada ise Emniyet geldi.

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Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Sayıştay’ın 2019 Yılı Genel Uygunluk Bildirimi’nde yer alan değerlendirmeler şöyle:

Cumhurbaşkanlığı’na 1.4 milyar lira

Toplam 53.4 milyar liralık yedek ödeneğin 53.3 milyar lirası kullanıldı. Yedek ödenekten en fazla aktarma yaklaşık 15 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yapıldı. Cumhurbaşkanlığı’na da yedek ödenekten 1.4 milyar lira aktarıldı.

Genel bütçeli dokuz idare, toplam 42.7 milyar lira ödenek üstü harcama yaptı. En fazla ödenek üstü gideri 33.7 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. İkinci sırada 8.9 milyar lira ile Emniyet Genel Müdürlüğü yer aldı.

125.2 milyar lira iç borçlanma

2019’da 211.8 milyar lira iç borçlanmaya karşılık 86.6 milyar lira iç borç geri ödemesi yapıldı. Sonuç olarak 125.2 milyar lira net iç borçlanma kaydedildi.

Kur farkı hariç 102.8 milyar lira dış borç kullanımına karşılık 71 milyar lira dış borç geri ödemesi yapıldı. 31.8 milyar lira net dış borçlanma yapıldı.

2020’ye devreden Hazine garantili borç tutarı 114.4 milyar lira oldu. 2019’da kur farkı hariç verilen garanti tutarı 15.5 milyar lira kaydedildi.

2019 net borçlanma limiti 160.1 milyar liraydı. 157 milyar 81 milyon lira borçlanıldı.

2019’da borç üstlenim tutarı olarak 4.5 milyar dolar limit belirlendi. 4.4 milyar dolar borç üstlenim taahhüdü verildi. Bunun 3.6 milyar doları Çanakkale-Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi projesi, 2 milyar 72 milyar doları da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi projesine ait.

Yardım yapılan yerler belirtilmemiş

Sayıştay’ın Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda yer alan değerlendirmeler ise şöyle:

Kamu idarelerine yönelik denetimlerde, 1903’ü mali rapor ve tabloları etkileyen, 3 bin 800’ü ise mevzuata uygunluğa ilişkin hataları içeren toplam 5 bin 703 bulgu tespit edildi.

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Bütçe türü itibariyle en fazla bulgu mahalli idarelerde raporlandı.

Mali yönetim ve iç kontrol sistemine ilişkin hataları içeren toplam 846 bulgu tespit edildi. Burada da en fazla bulgu yine mahalli idarelerde raporlandı.

Sayıştay’ın Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda 134 kamu idaresinin yardım yaptığı yerlere faaliyet raporunda yer vermediği belirtildi.

İdarelerin faliyet raporunda temel mali tabloların yer almadığına, tüm varlık ve yükümlülüklerini açıklamadığına dikkat çeken Sayıştay, bu durumun ‘kamuya hesap verme sorumluluğunun tam olarak yerine getirilmesini engellediğine’ vurgu yaptı