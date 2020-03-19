Satışları yüzde 70 düşen AVM’ciler İşsizlik Fonu’nun devreye alınmasını istiyor

Türkiye genelinde 384 marka ve 70 bin mağazayı temsil eden Birleşmiş Markalar Derneği, corona virüsü endişeleri nedeniyle son bir haftadır AVM ve cadde mağazalarında satışların yüzde 70 düştüğünü bildirip İşsizlik Fonu’nun devreye alınmasını istedi.

Fotoğraf: DHA

Online satışların ciro kaybını telafi edecek düzeyde olmadığını belirten BMD Başkanı Sinan Öncel, şu anda önceliklerinin çalışanlarının ücretlerinin ödenmesi olduğunu ifade etti.

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Corona virüsü tedbirleri kapsamında aralarında Mavi, Boyner, Vakko, İpekyol, Mudo gibi markaların bulunduğu çok sayıda perakende markası mağazalarını kapatma kararı aldığını açıklamıştı. Son olarak Akbatı AVM ve Akasya AVM, geçici süreyle kapatılmıştı.

Şu anda corona virüsünden dolayı istihdam kaybı yaşanmaması için çalıştıklarını belirten Öncel şöyle konuştu: “Şu anda bir numaralı gündemimiz çalışanlarımız. Önceliğimiz çalışanlarımızın hayatlarını idame ettirebilmeleri için ücretlerini vermemiz. Öncelikle istihdamı korumak, çalışanlarımızın ücretini vermek, bunun peşindeyiz.”

Öncel şöyle devam etti: “(Ücretlerin) İşsizlik Fonu’ndan karşılanması yönünde isteklerimiz olacak. Ama devlet de tabii hangi isteği karşılayacak? Fonun yapısı, büyüklüğü itibariyle bu mümkün mü bilemiyoruz. Hiç kimsenin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma düşmemesi için bütün işletmeler tedbirlerini şu anda alıyorlar.”

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Bir diğer konunun ise kira giderleri olduğunu belirten BMD başkanı, cadde mağazalarındaki birçok mal sahibinin kendilerini arayarak birkaç ay kira almayacakları yönünde destek verdiğini söyledi.

Alışveriş merkezlerinin ‘kiracılara kolaylık sağlama’ açıklamasının ise nasıl bir destek içerdiği konusunda net olmadığına işaret eden Öncel, “Bütün paydaşlardan somut ifadelere ihtiyaç var. O yüzden net konuşulması gerek” dedi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği bugünkü açıklamasında, AVM’lerin kapatılması yönünde tavsiye kararı aldığını, kiracılara gerekli kolaylığı sağlayacaklarını duyurdu.