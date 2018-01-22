Şarkıcı Ceylan Ertem: Savaşa hayır demek bile günah artık

‘Zeytin Dalı Harekatı’ başlayınca ‘Savaşa hayır’ deyip tepkiler üzerine Twitter hesabını kapatan şarkıcı Ceylan Ertem, sözünün arkasında durdu: “Yurtta sulh cihanda sulh.”

Ertem, 20 Ocak’ta Afrin’deki PYD hedeflerine hava bombardımanı başlamasından sonra Twitter hesabından, “Her zaman içimizden en güçlü sesiyle bağıran; savaşa hayır” diye yazmıştı.

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Ertem, kara harekatının başladığı ertesi akşam da tepkiler üzerine, “Allah kimseyi faşist yapmasın, yine de amin” demiş, ardından da Twitter hesabını kapatmıştı.

‘Mehmetçik’ vurgusu

Instagram hesabından “Yanlış anlaşılmalara son verir umarım” notuyla açıklama yayınlayan Ertem, ‘insanların birbirine düştüğü bir gezegende yaşandığını’ belirterek şunları kaydetti: “Savaşa hayır demek bile günah artık. Oysa savaşan Mehmetçiklerimiz şehit olduğunda hangimizin yüreği yanmıyor?”

Şarkıcının açıklaması şöyle: