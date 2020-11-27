Sarıkaya yazdı: Ankara’da üç üniversiteden virüsün hücreye girmesini engelleyen sprey

Ankara, Bilkent, Hacettepe üniversitelerinin ortak çalışmasıyla geliştirilen, corona virüsünün hücreye girişine engel olması amaçlanan burun spreyi, klinik öncesi test çalışmalarında olumlu sonuç verdi.

Fotoğraf: Pixabay (Temsili)

Muharrem Sarıkaya’nın Habertürk’teki köşesinde aktardığına göre TÜBİTAK’ın laboratuvarlarının da katkı sunduğu ilaç çalışmasında insanlar üzerinde deneme aşamısına geçilmek üzere.

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Çalışmaya katkı veren mikrobiyolog ve enfeksiyon uzmanları ile de konuşan Sarıkaya söz konusu ilacın nezle gibi durumlarda kullanılan burun spreylerine benzediğini aktardı.

Klinik çalışmalarına faz 1’den değil doğrudan 300 kişiden fazla denek üzerinde yapılacak faz 2’den başlanacağı belirtilen ilacın Almanya, Britanya ve Avustralya’daki muadillerinden daha etkili ve kalıcı olduğu ifade edildi.

Spreyin özellikle kalabalık yerlere girerken veya toplu taşım araçlarını kullanırken burun boşluğuna sıkıldığı ve virüsün girişine engel olduğu belirtildi.

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Bir an önce devreye girerse salgının yayılmasının önüne geçmek için aşıdan da etkili bir ilaç haline gelebileceği vurgulanan ilacın klinik çalışmalara başlanması için altyapı hazırlığı sürüyor.

Burun boşluğuna sıkılan molekülle virüsün hücreye girişini engellediği belirtilen spreyin virüsün hücreye girdiği durumlarda da yapışmasının önüne geçtiği ifade edildi.