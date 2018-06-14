Şanlıurfa’daki kavgada ölü sayısı dörde yükseldi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında çıkan kavga sonucunda dört kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi de yaralandı.

DHA’nın haberine göre öğleden sonra Dikili Mahallesi’nde seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan Yıldız ve beraberindekilerle karşı karşıya geldikleri kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya döndü.

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Milletvekili Yıldız’ın yara almadığı kavgada kardeşi Mehmet Yıldız’ın da aralarında olduğu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Suruç ve Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldı.

Polis, ilçe genelinde güvenlik önlemlerini artırdı ve soruşturma başlattı.

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Gerginlik büyüdü

Ancak gerginlik büyüyerek sürdü, yaralıların kaldırıldığı hastanede de kavga devam etti.

İlçeye giriş ve çıkışlar tutulurken, çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı da bölgeye hava ambulansı gönderdi.

Ardından ölüm haberleri geldi.

Valilik: İki grup arasında çıkan kavga

Şanlıurfa valiliğinden yapılan açıklamada olay yeri ve hastane çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı belirtilerek şöyle dendi: “14.06.2018 günü saat 15.56 sıralarında ilimiz Ak Parti Milletvekili sayın İbrahim Halil Yıldız, yanındaki grup ile birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde çıkan olayda, biri Sayın Milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş 9 kişi de yaralanmıştır. İkisinin durumu ağır olan yaralılardan beşi Sayın Vekilin yakınlarından oluşmaktadır. Yaralılar Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış olup, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İlerleyen saatlerde DHA yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

MHA: AKP’li Yıldız’ın adamları esnafa ateş etti

Mezopotamya Haber Ajansı’nın aktarımına göre olay şöyle yaşandı: “Milletvekili Yıldız, Urfa’nın Suruç ilçesinde uzun namlulu silahlı kişiler eşliğinde seçim çalışmaları yaparken esnafın tepkisiyle karşılaştı. Çarşı esnafının yoğun tepkisi üzerine AKP’li Yıldız’ın adamları kalaşnikof da dahil silahlarla esnafa ateş etmeye başladı.”

Muhtar: Bizi yaklaştırmıyorlar, bilgi de vermiyorlar

Artı Gerçek’e konuşan Dikili Muhtarı Ali Cengizer, “Olay yerinde çok sayıda güvenlik görevlisi var. Bizi yaklaştırmıyorlar. Bilgi de vermiyorlar. Ama tartışmanın siyasetçinin esnaf gezisi sırasında yaşandığını biliyorum” dedi.

Artı Gerçek’in haberine göre Yıldız ve beraberindekiler Şenyaşar ailesine ait dükkana girdi. Bu sırada dükkanda bulunan Celal Şenyaşar, Yıldız ve yanındakilere tepki gösterdi. Bayram arefesinde seçim çalışması yapmalarının esnafın işine engel olduğunu söyleyen Şenyaşar ile AKP’liler arasında tartışma çıktı. Tartışma Şenyaşar’ın “Bizden size oy çıkmaz” demesi üzerine büyüdü. Bunun üzerine Yıldız’ın yanındakiler Şenyaşar’ın dükkanını pompalı tüfekle taradı. Saldırıda Celal Şenyaşar hayatını kaybetti. Bunun üzerine esnaf da tahta sopalar ve bıçaklarla kavgaya dahil oldu. Yıldız’ın kardeşi Mehmet Ali Yıldız yaralandı. Kavganın büyümesi üzerine AKP’li Yıldız’ın yanındakiler esnafı ağır silahlarla taradı. Dokuz esnaf yaralandı.

Habere göre olup bitenleri HDP seçim bürosunda bulunduğu sırada öğrenen Celal Şenyaşar’ın babası Esved Şenyaşar hastaneye gitti. Baba Şenyaşar burada Yıldız’ın yakınları tarafından darp edilerek öldürüldü.

CHP’li Gören: Hastaneye götürülen baba oğul orada katledildi

CHP Suruç İlçe Başkanı Servet Gören ise Esvet Şenyaşar ve oğlu Celal Şenyaşar’ın hastanede ‘katledildiğini’ söyledi.

T24’ün haberine göre, Gören olayı şöyle anlattı: “İbrahim Halil Yıldız ve kardeşleri bir esnafın, tuhafiyecinin dükkanına giriyor. Esnaf da duruma tepki gösterince silahlı kavga çıkıyor. Onlar da saldırıyor. Hastaneye götürülen baba oğlu da orada katledildi.”

Erdoğan: Milletvekilimizin kardeşi PKK’lılar tarafından öldürüldü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şöyle konuştu: “Milletvekilimizin kardeşi PKK’lılar tarafından öldürüldü. Karşı taraftan da iki kişi öldü. (Suruç) Bu olay, PKK ve HDP’nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok, bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum.”

Başbakan: Fail ya da zanlılar PKK sempatizanı

Başbakan Binal Yıldırım, “Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var” diye konuştu.

Bakan Kaya: Yıldız’ın dört ağabeyi yaralı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, NTV canlı yayınında saldırıya ilişkin AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ı aradığını belirterek, “Kardeşini kaybettiği ve dört ağabeyinin yaralı olduğu bilgisini verdi. İkisi ağır yaralıymış” dedi.

Soylu’nun iddiası: Kurgulanmış, hazırlanmış

İçişleri Bakanı Soylu şu iddiayı ortaya attı: “Bu ziyareti yapmadan önce kurgulanmış, esas itibarıyla bu saldırıda hazırlanmış bir durum söz konusu.”

Kılıçdaroğlu: Bu tür olaylar tarihte kalmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Seçimlerde elbette insanlar farklı görüşlerdedirler. Giderler kendi tercih ettikleri kişiye oy verirler. Çatışma, yaralama gibi bir tablonun olmaması lazım. Umarız gerginlik sona erer. Politikacıların da dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Artık bu tür olaylar da tarihte kalmalı.”

Kalın: Kınıyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise şunları söyledi: “Suruçtaki menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi de saldırıda hayatını kaybetti. Tüm aileye başsağlığı diliyorum. Olay aydınlatılacak ve failler adalet önüne çıkartılacaktır.”

HDP: Provokasyonlara zemin yaratmayacağız

HDP tarafından yapılan açıklamada, itidal çağrısı yapılarak, “Provokasyonlara zemin yaratmayacağız” dendi.

Açıklamada HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın İstanbul Ümraniye’deki halk buluşmasında konuyla ilgili sözlerine yer verildi.

Buldan’ın itidal çağrısı yaptığı açıklama şöyle: “24 Haziran’a günler kala çok üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Provokasyonlarla halkın ayaklandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Urfa Suruç’ta üç kişinin yaşamını yitirdiğinin bilgisini aldık. Bunu yapanları lanetliyoruz. Biz HDP olarak hiçbir provokasyona zemin yaratmayacağız. Parti disipliniyle seçimlerin son gününe kadar hiçbir oyuna gelmeden, bu süreci sakinlikle, disiplin içinde atlatacağımıza inanıyorum. Bu seçim bir savaş seçimi değildir, insanların birbirini öldürecek düzeye gelmemesi gerekir. İnsanlarımız kendi kaderlerini belirleyecekler, herkesin buna saygı duyması gerekir. Biz halkımız kimi seçerse ona saygı duyacağız, karşı taraf da buna saygı duymak zorundadır.”