Şanlıurfa başsavcısı: Suruç’taki olayın tüm ayrıntıları belli değil, üç kişi aranıyor

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, Suruç ilçesindeki ‘seçim kavgası’nın tüm ayrıntıları belli olmadığı için henüz gözaltına alınan kimse bulunmadığını söyledi.

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi sırasında çıkan silahlı kavga nedeniyle dört kişinin hayatını kaybettiği, dokuz kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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AA’ya konuşan başsavcı Sadi Doğan, dün hayatını kaybettiği açıklanan bir kişinin hayata döndürüldüğünü belirterek ‘saldırı’ diye tanımladığı olayda ölü sayısının üç olduğunu ifade etti.

Doğan, geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü belirterek şu bilgileri verdi: “Olayın büyüklüğü, vahameti ve terör boyutunun olup olmadığını araştırmak üzere Şanlıurfa merkezden üç cumhuriyet savcısını daha ek olarak görevlendirdik Suruç’taki savcılarımızın haricinde. Merkezden giden arkadaşlar gece keşiflerini yaptı, bütün delillere el koydular ve ayrıntılı bir şekilde olayları araştırmaya başladılar. Şu an itibarıyla olayın bütün ayrıntıları belli olmadığı için gözaltına alınan yok ama üç kişiyle ilgili yakalama talimatımız var.”

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Şanlıurfa milletvekili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise yaşananlardan sonra AKP’li vekil Yıldız’dan konuyu dinlediğini söyledi.

Fakıbaba şöyle devam etti: “İbrahim Halil Yıldız’ın rahmetli ağabeyi ve üç tane çok ağır yaralı yeğeniyle birlikte bu dükkana giriyorlar. Dükkana girdiklerinde vekilimize ‘Bizim PKK’lı olduğumuzu bilmiyor musun?’ diyor. O sırada milletvekilimiz olayı anlayıp, olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Daha sonra olay patlak veriyor. İnsanlar ’Oy vermiyoruz’ diyebilir. ‘Biz sizi beğenmiyoruz’ diyebilir. Bu şekilde planlı bir oyuna ilk defa şahit oluyorum.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’li vekilin kardeşinin PKK’lılar tarafından öldürüldüğünü söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım da “Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var” demişti.

İçişleri Bakanı Soylu ise ‘saldırı’nın ziyaret öncesi hazırlandığını öne sürmüştü.