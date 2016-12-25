Sanat eserine ‘tahammül’ beş saat sürdü: ‘Burası 1453’ten beri İstanbul’

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in İstanbul Ataköy’de sergilenen eseri ‘Kostantiniyye’, ‘tepkiler’ üzerine kaldırıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre Güneştekin’in geçen yıl Venedik Bienali’nde sergilenen eseri, Ataköy’deki bir alışveriş merkezinin önüne konuldu. Ancak bir grubun tepki göstermesi üzerine üzeri brandayla kapatılan eser, daha sonra alandan kaldırıldı.

Güneştekin, yaşananları şöyle anlattı: “Eserimi satın alan işadamı Nihat Delibalta, ‘İstanbul’u sembolize eden bu eseri herkes görmeli’ diyerek A Plus AVM’nin önüne koymak istedi. Perşembe akşamı 50’nci doğumgünümdü. Saat 18.00’de eserin açılışını yaptık. 23.00’te ‘Bu ismi nasıl koyarsınız, burası 1453’ten beri İstanbul’ diyen öfkeli bir grup AVM’nin önüne gelmiş. Tepkiler artınca Bakırköy Belediyesi gece eserin üzerini brandayla kapatmış.”