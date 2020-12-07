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Yaramazlara biraz batar!

Salgın nedeniyle evden çalışan anne-babalar için alternatif: Zoom dadıları

Salgın nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesinden etkilenen ebeveynler için alternatif bir çözüm üretildi: Sanal bakıcılar.

Fotoğraf: Antoinette Wood

Britanya’da hizmete başlayan Zoom bakıcıları salgın nedeniyle evden çalışan anne-babaların imdadına yetişti.

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Onlar çalışırken çocukları Zoom görüşmesi üzerinden bakıcıyla zaman geçiriyor.

Bu hizmeti sağlayan şirketlerden Childcare.co.uk’in kurucularından Richard Conway anne-babaların çalışırken özellikle küçük yaştaki çocuklarına yeterince zaman ayıramaması fikrinden yola çıktıklarını anlattı.

İnternet üzerinden ayarlanılan randevularla profesyonel bakıcıların tutulduğu sistemde çocukların ailesine yapacakları etkinlik için önceden ihtiyaç listesi de gönderiliyor.

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Dadılar tıpkı kreşte olduğu gibi çocuklarla eğitici etkinlikler yapıyor, şarkı söylüyor, kitap okuyor.

Conway, sitelerinde 4 binin üzerinde bakıcıyla hizmet verdiklerini, 50 binin üzerinde anne-babanın hizmetleriyle ilgilendiğini belirtti.

Ancak ebeveyn uzmanı Sarah Ockwell-Smith, bu yöntemin yüz yüze etkileşimin yerini tutamayacağı görüşünde: “Çocuklar hayatını ekran üzerinden sürdürmekte zorlanıyor. Sıklıkla görüştükleri arkadaşlarından, akrabalarından ayrı kalmaları, bütün etkileşimlerin ve derslerin ekrana taşınmış olması bir tür saatli bomba yarattı. Çocuklar büyüdükçe etkilerinin bu nesil üzerinde sürdüğünü göreceğiz.”

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