‘Şahları da Vururlar’ 40 yıl sonra yeniden sahnede

İlk oynandığı dönemde geniş bir seyirci kitlesine ulaşan ‘Şahları da Vururlar-Farsça Fars’ 40 yıl sonra yeniden sahneleniyor.

Ferhan Şensoy’un 1982 yılında yazıp yönettiği İran’ın yakın döneminden kesitler sunan oyun 14 Mart’ta Ses Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacağı duyurulduktan kısa bir süre sonra biletler tükendi.

Reklam

‘Şahları da Vururlar – Farsça Fars’ 14 Mart’tan itibaren sahnede.

Oyunda Levent Ünsal, Erkan Üçüncü, Serap Günaydın gibi oyuncular rol alırken, sahnede onlara Nejat Yavaşoğulları, Burhan ve Gökhan Şeşen eşlik ediyor.

Humeyni dönemine mizahi bir bakış

1979 yılında Muhammed Rıza Pehlevi’nin devrilip Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğindeki İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonraki çalkantılı döneme yer yer Farsça diyaloglarla, mizahi bir çerçeveden bakan oyun sahnelendiği dönemde ses getirmişti.

Ortaoyuncular arşivi

Türkiye tarihine dair kimi kesitler sunan ve göndermelerde bulunan oyun beğeni kadar tepki de toplamıştı. Ferhan Şensoy oyunun ardından dozu biraz daha yükselterek ‘Muzır Müzikal’i kaleme almıştı.