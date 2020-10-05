Sahada çalışmayan sağlıkçıya ek ödeme, ‘sebepsiz zenginleşme’ nedeniymiş

CANAN COŞKUN

Mardin’de Covid-19’la mücadelede fiilen görev almayan sağlık çalışanlarının ‘ek ödeme’ listesine yazılmasının ‘sebepsiz zenginleşme’ sayılacağına hükmedildi.

Fotoğraf: DHA

Din görevlilerine yüzde 100 ek ödeme

Sağlık Bakanlığı, 24 Eylül’de Covid-19 nedeniyle tüm valiliklere yazı göndererek ağustos, eylül ve ekim aylarında ek ödeme yapılacağını belirtmişti.

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Yazıda, Covid-19 için ayrılmış poliklinik, servis, yoğun bakım, acil servis ve test yapılan laboratuvarda çalışan doktor ve sağlıkçıların görev yaptığı süre için yüzde 100 oranında ek ödeme alacağı kaydedilmişti.

Covid-19 servislerinde çalışmayan sağlıkçılar için de ek bir oran tablosu yayınlanmıştı. Tabloda din hizmetlerinde görevli kişilere de yüzde 100 oranında ek ödeme yapılacağı yazılıydı. Listede din görevlilerinden başka yüzde 100 oranında ek ödeme alacak görevli yoktu.

‘Sebepsiz zenginleşme nedeni’ymiş

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, bakanlığın yazısının valilikleri ulaşmasından bir gün sonra, 25 Eylül’de hastanelere bir yazı gönderdi.

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Yazıda ‘ek ödemeyle ilgili liste hazırlanırken gerekli hassasiyetin gösterilmesi, sadece fiilen Covid-19 salgınıyla sahada mücadele eden isimlerin bildirilmesi gerektiği’ belirtildi.

Müdürlük, yazıda aksi durumun ‘sebepsiz zenginleşme nedeni’ sayılacağını kaydederek şu uyarıda bulundu: “Devletin malvarlığında azalmaya neden olan bu uygulamaları bilerek yapanlar, ilgili kanun hükümlerine göre idari ve cezai açıdan sorumludurlar.”

Ödeme sekiz saatten hesaplandı; ‘şoföre 7 TL’

Öte yandan Antalya’da görevli bir sağlık çalışanı, 24 saat nöbet tuttuklarında ek ödemenin sekiz saat üzerinden hesaplandığını söyledi.

Sayın @drfahrettinkoca sağlık emekçilerine söz verdiğiniz COVİD ek ödemeleri Manisa’da nihayet dün yapıldı.



Gece gündüz COVİD’li hasta taşıyan ambulans şöförü abimize yapılan ek ödeme 7 TL…



Hakları ödenmez demiştiniz gerçekten ödememişsiniz. — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 4, 2020

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise dün Twitter hesabından ek ödemelerle ilgili şunları yazdı: “Sayın @drfahrettinkoca, sağlık emekçilerine söz verdiğiniz Covid ek ödemeleri Manisa’da nihayet dün yapıldı. Gece gündüz Covid’li hasta taşıyan ambulans şoförü abimize yapılan ek ödeme 7 TL… ‘Hakları ödenmez’ demiştiniz, gerçekten ödememişsiniz.”