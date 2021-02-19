Sağlıkçılar 378 kayıp verdi: Beşte biri İstanbul’da, yaş ortalaması 57

Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesi sürerken, ön safta savaşan sağlık çalışanları kayıp vermeye devam ediyor. Salgında bugüne kadar 378 sağlıkçı hayatını kaybetti. En genci 22, en yaşlısı 90 yaşındaydı. Ölenlerin büyük çoğunluğu İstanbul’da yaşıyordu.

Fotoğraf: unsplash.com

Türk Tabipleri Birliği’nin siyahkurdele.com sitesindeki verilere göre, ilk vakanın görüldüğü Mart 2020’den bugüne kadar 378 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

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Yaşı belirtilen 301 kişi arasında en genci, Kütahya’da özel bir hastanede çalışan hemşire Hasan Baştuğ oldu. 22 yaşındaki Baştuğ, 22 Kasım 2020’de hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin en yaşlısı, 1 Temmuz 2020’de yaşamını yitiren Prof.Dr. Fevzi Aksoy. Ölenlerin yaş ortalaması 57 olarak kayda geçti.

Yarıya yakını doktordu

Hayatını kaybedenlerin 166’sı doktor/diş hekimi/intörn hekimdi. Hemşire/sağlık teknisyeni/paramedik 49 kişi yaşamını yitirirken, ölen eczacıların sayısı 58.

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Hastanede görevli sağlık memuru/işçisi/idarecisi 100 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında beş de veteriner bulunuyor.

Hayatını kaybedenlerin 345’i çalışıyordu, 33’ü ise emekliydi. Çalıştığı kurumun bilgisi bulunan 371 kişiden 209’u devlet, 162’i ise özel sağlık kuruluşlarında görevliydi.

Beş ölümün biri İstanbul’da

Kent bazında bakıldığında, en çok can kaybı 74 ölümle İstanbul’da kayda geçti. Mega kenti 23 ölümle Ankara, 21’le İzmir, 19’la Diyarbakır, 16’yla Mersin, 11’le Hatay ve Bursa, 10’la Samsun izledi.

Adana, Denizli ve Manisa’da sekizer; Gaziantep, Antalya, Aydın, Trabzon ve Osmaniye’de yedişer kişi hayatını kaybetti.

Diğer bir ifadeyle, tüm ölümlerin yüzde 19’u İstanbul’da, yüzde 6.1’i Ankara’da, yüzde 5.5’i İzmir’de, yüzde 5’i Diyarbakır’da kayda geçti.

Aralık ayında ‘rekor’

En çok ölümün kayda geçtiği ay, 119 can kaybıyla Aralık 2020 oldu. Bunu 64 ölümle Kasım 2020, 45 ölümle Ocak 2021 izledi.

En çok ölümün görüldüğü ilk beş ay…

Aylara göre can kayıpları şöyle: Beş (Mart 2020), 30 (Nisan 2020), 10 (Mayıs 2020), iki (Haziran 2020), beş (Temmuz 2020), 34 (Eylül 2020), 32 (Ekim 2020), 64 (Kasım 2020), 119 (Aralık 2020), 45 (Ocak 2021), 12 (19 Şubat 2021 itibariyle).

Toplam can kaybının yarısından fazlası, Kasım-Aralık 2020 ile Ocak 2021’de görüldü.