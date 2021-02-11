Sağlık çalışanlarına ikinci, 70 yaş üstüne ilk doz aşı yapılmaya başladı

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak’ta, CoronaVac aşısının ilk dozu yapılan sağlık çalışanlarına ikinci dozların uygulanmasına başlandı. Aşı takvimine göre 70 yaş üzerine ise ilk doz için sıra geldi.

Fotoğraflar: AA

Çinli Sinovac şirketinin ‘CoronaVac’ aşısında ilk partiyi oluşturan 3 milyon doz 30 Aralık’ta Türkiye’ye gelmişti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan 13 Ocak’ta ‘acil kullanım onayı’ vermişti. O gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri kameraların karşısında aşı olmuştu.

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14 Ocak’ta, sağlık çalışanlarına öncelik verilerek kitlesel aşılama başlamıştı. Akşam da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aşı olmuştu.

Sağlık çalışanlarının ardından sırasıyla huzurevlerinde kalanlara, 90 yaş ve 85 yaş üstüne, eczacılara aşı yapılmaya başlamıştı. Koca, dün, bugün 70 yaş üstü, yarın da 65 yaş üstünün aşılanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Aşıyı ilk gün olan sağlık çalışanlarının ilk doz aşılamanın üzerinden 28 gün geçti ve bugün Türkiye’nin dört bir yanında ikinci dozlar yapılmaya başlandı.

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İstanbul’daki Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, şu ana kadar aşı olan 2 milyon 800 bin kişinin ikinci doz aşılarının yapılma vakti geldiğine işaret ett. Yiyit, ilk dönemde sağlık çalışanlarında hızlı bir aşılama süreci yaşandığını, ikinci aşılamanın da aynı şekilde olacağını düşündüğünü ifade etti.

‘Aşıdan sonra yakalanan olmadı’

Doç. Dr. Yiyit, 1 aylık sürenin kendilerine bazı tecrübeler de kazandırdığını belirterek, şöyle konuştu: “Birincisi, aşıyı tanıma fırsatı bulduk. Bu dönemde bizim hastanemizde 4 bin 500 civarı kişi aşı oldu. Bunların arasında ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadık. Sadece üç çalışanımızda lokal bir kızarıklık oldu. Diğer bir konu da, aslında bu kadar sürede bu kadar çok kişi aşılandı ve personelimizin içerisinde aşıdan sonra Covid-19 olan olmadı. O da iyi bir gözlem oldu. Bundan sonraki süreçte de hızlanarak ve alt gruplara inerek aşılamaya devam edeceğiz.”

‘Kamu hizmeti yapanlara sıra gelecek’

70 ve 65 yaş üzerinin aşılanma sürecine ilişkin de konuşan Yiyit şöyle devam etti: “İkinci parti gelen aşıların onamlarının çıkmasıyla birlikte hızlı bir şekilde 70 ve 65 yaş grubuna ineceğiz. Akabinde de kamu hizmeti gören, halkın içerisinde olanların aşılanmasına geçeceğiz. Bunların da bir iki gün içerisinde açılmasını bekliyoruz. Muhtemelen önümüzdeki hafta itibarıyla çok daha yoğun ve hızlı bir aşılama süreci başlayacak.”

Hastanede ikinci doz aşısını olan genel cerrahi uzmanı Asım Ocaklı ise herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirterek, herkese aşı olmasını tavsiye etti. Ocaklı, aşı olduktan sonra maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesinin önemini de hatırlattı.

‘Kendimi daha güvende hissediyorum’

Lohusa Servis Sorumlusu Ayşegül Erdal da ilk doz aşıdan sonra her şeyin yolunda gittiğini aktararak şunları söyledi: “Kendimi daha güvende hissediyorum. Bizim için olması gereken buydu. Şükür, her şey yolunda. Aşının bizlerde bir şey göstermemesi onlara daha fazla güven veriyor. Endişe edecek hiçbir şey yok. Bizler en başta yaptıranlarız. (Vatandaşların) Güvenmelerini istiyoruz.”

Kendilerine sıra geldiği açıklanınca randevularını alan 70 yaş üstündeki kişiler de Türkiye’nin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarına giderek aşılarını olmaya başladı.