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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugünkü çağrısı karşılık buldu. Türkiye’nin birçok yerinde insanlar saat 21:00’de balkondan sağlık çalışanlarını alkışladı.

Koca, alkış eyleminden sonra da, “Alkışlayalım, ne kadar alkışlasak azdır” diye tweet attı.

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