Sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugünkü çağrısı karşılık buldu. Türkiye’nin birçok yerinde insanlar saat 21:00’de balkondan sağlık çalışanlarını alkışladı.
Koca, alkış eyleminden sonra da, “Alkışlayalım, ne kadar alkışlasak azdır” diye tweet attı.
Yaramazlara biraz batar!
23 sene önce yayınlanlan bir makalede corona virüsü ‘saatli bomba’ya benzetilmiş. Olası bir salgına karşı tedbirin elden bırakılmaması uyarısı yapılmış.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkede her 10 dakikada bir kişinin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de iki kişinin hayatını kaybetmesine, 191 kişinin de hastalanmasına neden olan corona virüsünün yayılmasını önlemek için alınan önlemlere ilişkin Meclis’te milletvekillerine bilgi verdi.
Türkiye genelinde 384 marka ve 70 bin mağazayı temsil eden Birleşmiş Markalar Derneği, corona virüsü endişeleri nedeniyle son bir haftadır AVM ve cadde mağazalarında satışların yüzde 70 düştüğünü bildirip İşsizlik Fonu’nun devreye alınmasını istedi.
İstanbul Esenyurt’taki Akbatı AVM ile Acıbadem’deki Akasya AVM ‘corona’ tedbirleri kapsamında geçici bir süreliğine kapatıldı.