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Yaramazlara biraz batar!

Sağlık bakanı: Kurallara uymak vicdani sorumluluktur

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19’la mücadelede tedbirlerin önemine dikkat çekerek “Kurallara uymak vicdani bir sorumluluktur” dedi.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında ağır hasta sayılarına vurgu yaparak bireysel sorumsuzlukların önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

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Bakan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ağır hasta sayısı artışı, virüse karşı birlikte mücadele etmemizi zorunlu kılıyor. Sağlık çalışanlarımız tedbirli davranmamız konusunda ısrarcılar. Kurallara uymak vicdani de bir sorumluluktur. Bireysel sorumsuzluklar toplumsal zafere gölge düşürür. Hedefimizden uzaklaşmayalım.”

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