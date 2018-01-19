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Yaramazlara biraz batar!

‘Sadece Diktatör’ oyunu Kadıköy’de yasaklandı

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‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyunu, Kadıköy’de tüm açık ve kapalı alanlarda yasaklandı.

Oyunu sahneleyen Emek Tiyatrosu’nun kurucusu Pınar Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre Kadıköy polisi, bugün tiyatroya gelerek yasak bildiriminde bulundu.

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Polis tutanağında bu akşam oyunun tiyatroda sahneleneceği anımsatılarak, ‘Sadece Diktatör’ün ‘kamu düzen ve güvenliğini olumsuz etkileyeceği, emniyet ve kamu esenliğini tehlikeye düşürebileceği, toplumsal huzur ve güven ortamını bozabileceği’ öne sürüldü.

Yine tutanakta yasak kararı OHAL ve 5442 sayılı il idaresi kanunun 32/ç maddesine dayandırılarak şöyle dendi: “Sadece Diktatör isimli tiyatro oyunu Kadıköy ilçesi sınırları içerisinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda ve tiyatrolarda yasaklandı.”

Yıldırım’ın Twitter’dan paylaştığı tutanak şöyle:

Barış Atay, geçen günlerde polisin Kadıköy’deki tiyatrolara giderek oyuna engel olmaya çalıştığını söylemişti.

Sadece Diktatör oyunu şöyle tanıtılıyor: “Benim gibi bir adam, yıllardır ‘tehlikeli bu adam’ diye düşünülen bir adam, eğitimsiz denilen, cahil denilen bir adam, kaba saba bulunan, ‘radikal bu’ denilen bir adam nasıl oldu da bu kadar yükseldi? Diktatör… Herhangi bir diktatör… Sadece diktatör… Nerde, ne zaman olduğunun önemi yok. Yüzyıllar boyu, fırsat bulduğunda hükmetmiş tüm diktatörler gibi varlığının meşruiyetini tartış(tır)mayan bir diktatör… Peki nasıl geldi bu diktatör? Hangi ara, nasıl, her şeye sahip oldu ve hatta her şeyin ta kendisi oldu? Bütün bunlar olurken kim neredeydi ve daha bir çok soru…”

Oyuncu Barış Atay: Polis ‘Sadece Diktatör’ oyununu engellemeye çalışıyor


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