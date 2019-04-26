Sabancı CEO’su: Yabancı fon gelmedikçe atılan adımlar sonuç getirmez

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, yabancı fonlardan kaynak girişi olmadığı sürece içeride atılan adımların sonuç getirmeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Göçmen, “Yabancı fonlar olmadığı takdirde, Emlak Bankası’nı da kursanız, enerjiyle ilgili başka fonlar da oluştursanız cebinize bir para girmeyecek. Olmayan parayı hangi cebe koyarsanız koyun aynıdır” dedi.

Reklam

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, finans sektörü, sigortacılık, enflasyon, kamu maliyesi ve bütçe disiplini ana başlıkları altında bu yıl yapılacak bir dizi reformun tanıtımını yapmıştı.

AA’nın haberine göre, inşaat sanayicilerinin toplantısına katılan Göçmen, şöyle konuştu: “Ben 35 yıldır iş hayatının içindeyim. Çalışma hayatımın en keyif aldığım dönemi 2002-2008 yıllarıydı. Dünyanın neresine gidersek gidelim el üstünde tutulan bir Türk yatırımcısı imajı vardı. Resmen Türkiye’ye yatırım yapmak için insanlar sıradaydı. Tekrar o günlere dönmemiz lazım.”

CEO Türkiye’de paranın maliyetinin çok arttığına dikkat çetkti: “Türkiye’de özel sektörün yabancı borçlarının ihracatı karşılama oranı yüzde 185. Yani yaptığımız ihracattan yüzde 85 daha fazla yabancı para cinsinden özel sektörün borcu var.”

Reklam

Göçmen işletmelere bu zorlu dönemden sağ salim çıkabilmeleri için birleşmeleri tavsiyesinde buludu: “Bütün sektörlerde ve özellikle inşaat malzemeleri sektöründe bence yapılması gereken şey konsolidasyon. Birleşerek daha büyük güçler yaratıp bunları fonlamaya çalışmak daha doğru hareket olur kısa vadede.”