Saadet Partisi: Ankara’da MHP’liler bize saldırdı, biri ağır yedi yaralı var

Saadet Partisi, Ankara’da seçim çalışması yapan partililerin saldırıya uğradığını bildirdi.

İHA, Çankaya ilçesindeki 1071 Malazgirt Bulvarı’nda dün gece aydınlatma direklerine parti bayrağı asan grup ile daha sonra bölgeye giden karşıt görüşlü grup arasında tartışma çıktığını yazdı.

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Olayın kavgaya döndüğünü belirten ajans, iki grubun birbirine girdiğini, kavgada bayrak sopalarının da kullandığını kaydetti. İHA, kavga sonucu iki kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

‘Kavga değil saldırı’

Saadet’e yakın Milli Gazete ise yaralı sayısını yedi olarak verirken, olayın kavga değil saldırı olduğunu ileri sürdü.

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Gazete, yaralananlar arasında bulunan milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk’ün yoğun bakıma alındığını, durumunun iyi olduğunu yazdı.

Milli Gazete, saldırganların MHP’li olduğunu, organize şekilde altı-yedişer gruplar halinde saldırıyı gerçekleştirdiklerini iddia etti.

Haberde, “Saldırganların başında MHP genel başkan yardımcısı ve Ankara milletvekili Mevlüt Karakaya olduğu ifade ediliyor” dendi.

‘Silah çektiler’

Öztürk’ün kardeşinin polislere “Sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu, kardeşiniz yok mu? Ne olur götürün” demesi kameraya yansıdı.

Adayın kardeşi, olayı “Polis arabasında da saldırdılar. Polis ambulansın önünde durdu. Anahtarını aldı. ‘Ben emir almadan seni gönderemem’ dedi” sözleriyle anlattı.

Saadet Partisi Ankara İl Seçim Karargah Başkanı Selim Aydın ise şunları anlattı: “Saat 01.30 sularında partide toplantı yapıyorduk. Arkadaşlar bizi aradılar. ‘Başkanım Anadolu Bulvarı’ndan bize saldırıyorlar.’ Biz de şu an ağır yaralı olan Ankara 3’üncü bölge 3’üncü sıra adayımız Mehmet Fethi Öztürk beyle olay yerine intikal ettik. Biz oraya gider gitmez ne olduğunu sorduk. Mevlüt Karakaya ve ekibindeki arkadaşlar, bizim arkadaşların pankartlarını yırttığı iddiasıyla arkadaşları darp etmişler. Olayın öncesinde şu oluyor; bizim arkadaşlar pankartları taşırken bir anda Devlet Bahçeli’nin makam arabası geçiyor. Beş dakika sonra bir ekip geliyor. Bizim arkadaşları dövüyorlar. Dövdükten sonra soruyorlar ‘Ne oldu?’ diye. Bizim arkadaşlar diyor ki ‘Biz indirmiyoruz pankartlarınızı.’ MHP’liler ‘Bu yerdeki pankartlar ne’ diye sorunca ‘Bizim pankartlarımız’ dedik. Daha sonra ‘Yanlışlık oldu, kusura bakmayın’ dediler. Polisi aramaya teşebbüs edince elini omzuma atıp ‘Bak kardeşim uzatmayalım, yoksa kötü olacak, bununla kalmayacak’ dediler. Biz de olay uzamasın diye arkadaşları götürmeye çalışırken bir anda 25-30 kişi gelip sorgusuz sualsiz bize vurdular. İnanın sayısını saymakta güçlük çektim. Öyle bir noktaya geldi ki silah çekip arkadaşlarımızın ağızlarına dayadılar. Polis bizim arkadaşları tutuyor. Öldüresiye darp edilen bizim arkadaşlar; gözaltına alınıp karakola götürülen bizim arkadaşlar… Sağlıkçılar bile diyor ki ‘Bu adamın (Mehmet Fethi Öztürk) durumu ağır, hastaneye götürülmesi lazım.’ Polisler ‘Amirin emir var gönderemeyiz’ diyor. İl başkanımız Fatih bey gelip ‘Siz ne yapıyorsunuz’ dedikten 20 dakika sonra ambulansın gitmesine izin verildi.”