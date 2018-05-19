Saadet Partili gençler, Filistin mitingini ‘trolledi’: İktidar miting yapmaz icraat yapar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla dün Yenikapı’da gerçekleşen ‘Zulme Lanet Kudüs’e Destek’ mitingine katılan beş Saadet Partili (SP) genç, taşıdıkları beş farklı dövizle bir mesaj verdi. Mitingi ‘trolleyen’ beş gencin taşıdığı dövizler yan yana gelince ortaya “İktidar miting yapmaz icraat yapar” mesajı çıktı.

İsrail’in Filistinlilere yaptığı katliam nedeniyle bugün İstanbul Yenikapı Meydanı’nda miting gerçekleştirilmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da mitinge katılmıştı. Erdoğan, Hazreti Ömer’in Kudüs’ü kimsenin burnu kanamadan fethettiğini söylemişti.

Reklam

Düzenlenen miting, farklı kesimlerce seçim kampanyası olarak nitelenmiş, tepki çekmişti.

Dünkü mitingde Yenikapı Meydanı’nda çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, beş kişinin beş farklı döviz taşıdığı görüldü. ‘AK iktidar Filistin’in yanında’; ‘Bugün miting yarın fetih’; ‘Senden başkası yapmaz yapamaz reis’; ‘Kimse senin kadar icraat yapamadı reis’ ve ‘Reis yapar onlar bakar’ dövizlerini taşıyan beş kişi yan yana geldiğindeyse siyah zemin üzerine yazılmış sözcükler bir mesaj oluşturdu: “İktidar miting yapmaz icraat yapar.”

Reklam

Diken’e konuşan üst düzey Saadet Partili kaynaklar, ‘trolleme’ olarak tanımlanan eylemin partilerinin gençlik teşkilatı mensuplarınca düzenlendiğini söyledi.