Saadet ‘bu defa’ kararlı: Adayımızı tereddüt olmayacak tarzda belirleyeceğiz

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Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstermek istedikleri Abdullah Gül’ün bugün düzenlediği basın toplantısıyla aday olmayacağını açıklamasının ardından konuşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz” dedi.

SP’nin 24 Haziran’daki seçim için aday göstermek istediği Gül, bugün İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında şöyle konuşmuştu: “Hareketlilik benim dışımda gelişti. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. Gelecekle ilgili kaygılarım varken toplumun büyük kesiminden de talep gelince böyle bir sorumsuzluk göstermeyeceğimizi de ifade etmişimdir. Temel beyin yaptığı görüşmeler neticesinde böyle bir mutabakatın olmadığı görülmüştür. Böylece adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir.”

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Partisinin, Ankara’da düzenlenen ‘Seçim 2018 Atılım Toplantısı’nda konuşan Karamollaoğlu, şu anda siyasette yalnızca ‘sen’, ‘ben’ kavgasının hakim olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Oysa seçimlerin şahısların değil politikaların konuşulduğu dönemler olması gerekir. Biz şahısların üzerinde durmayız. Elbette, nihayet aday olarak birisi çıkacak veya partiler bir kişiyi aday gösterecekler.”

Karamollaoğlu, seçimlerin erkene alınmasıyla ilgiliyse şunları söyledi: “Çünkü biz geliyoruz. Onun için seçim bu kadar erkene alındı, baskın seçim haline getirildi. Olağanüstü bir şey mi var ki 55 güne sığdıracaksın ve arkasından dönüp bize ‘Hani hazırdınız’ diyeceksin. Psikolojik olarak seçime en hazır parti Saadet Partisi’dir. Burada en ufak bir tereddüdümüz yok. Seçimde en iyi neticeyi alacak olan parti de Saadet Partisi.”

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SP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz. Onun başarılı olması için gayret göstereceğiz.”