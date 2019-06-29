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Yaramazlara biraz batar!

S-400’leri beklerken: Kaç tane alıyoruz, maliyeti ne?

ABD’nin, Türkiye’nin de ortağı olduğu F-35 uçak programıyla uyumsuz olduğu gerekçesiyle alımına karşı çıktığı Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ilişkin sular durulmuyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

ABD en son Türkiye’ye anlaşmayı iptal etmesi ya da bir yıl ertelemesi için 31 Temmuz’a kadar süre verirken, Türkiye her fırsatta geri adım atmayacağını vurguluyor.

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Türkiye 2.5 milyar dolar ödeme yapacak

Rus savunma sanayi şirketi Rostech’in başkanı Sergey Çemezov, ödemenin yüzde 45’inin peşin, yüzde 55’inin ise Rusya’nın vereceği krediyle yapılacağını söylemişti. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya’nın krediyi yüzde 3 faiz ile verdiğini açıklamıştı.

Bu veriler ışığında Türkiye faturanın 1 milyar 375 milyon dolarını Rusya’dan aldığı borçla karşılayacak; 1 milyar 125 milyonu ise ödedi. Bu konuda Rus yetkili Alexander Mikheev’in açıklamasına göre Rusya bugüne kadar Türkiye’den en az 2 milyar dolar ödeme aldı.

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192 füzeden oluşacak iki sistem verilecek

Türkiye’ye dört ‘bölük’ten oluşan iki adet S-400 sistemi verilecek.

Rus askeri yapılanmasına göre bir hava savunma bölüğü dokuz bataryadan oluşuyor. Dört bölükteki batarya sayısının 36 olacağı belirtiliyor. S-400’lerin bir bataryası rampa, radar ve komuta merkezi olmak üzere üç mobil araçtan oluşuyor.

Her bir bataryada 72 olmak üzere iki sistemde toplam 144 füze olacak. Ayrıca 48 yedek füze bulunacak. Böylece toplamda 192 füze teslim edilecek.

Füze menzili yaklaşık 400 kilometre olan S-400’ler, 185 kilometre yükseklikteki hedefleri vurabiliyor. Sistem, 600 kilometre uzaklıktaki hedefleri algılıyor, 10 saniyeden az sürede hedefe tepki verebiliyor.

ABD ile kriz tırmanıyor, ekonomik yaptırımlar masada

NATO müttefiki ABD ve Türkiye, S-400’ler nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor.

ABD S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor.

ABD’li yetkililer Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ABD yasalarında yer alan yaptırımlarla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirdi.

Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığını kaybetme riskini yanısıra Türkiye’nin, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına alınarak çok ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceği söyleniyor.

Erdoğan geri adım atmıyor: Uluslararası tahkime gideriz

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400’lerin temmuzda teslim alınması şeklindeki yol haritasından ödün vermeyeceğini söylerken, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması ve yaptırım uygulaması durumunda, şimdiden 1.25 milyar dolar ödedikleri F-35 programıyla ilgili uluslararası tahkim mahkemesine gideceklerini açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ise, F-35 anlaşmasına göre, katılımcılar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar için ulusal ya da uluslararası mahkemeye başvurulmayacağını belirtmişti.

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