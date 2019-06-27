Rusya’da acil iniş yapan uçak pistten çıktı: İki pilot öldü, 22 yaralı

Rusya’ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti’nde yolcu uçağı havalimanına acil iniş yaparken pistten çıkttı. İki pilot hayatını kaybetti, 22 yolcu yaralandı.
Nijneangarsk Havalimanı’ndan başkent Ulan Ude’ye seferini yapmak üzere kalkan An-24 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra teknik arızalar sebebiyle havalimanına dönüş yapmak zorunda kaldı.
Acil iniş sırasında pistten çıkan uçak, havalimanı yakınındaki bir binaya çarptıktan sonra alev aldı.
Yaklaşık 40 yolcuyu taşıyan uçaktaki iki pilot olay yerinde hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.