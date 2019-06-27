Rusya’da acil iniş yapan uçak pistten çıktı: İki pilot öldü, 22 yaralı

Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet yazar ve yöneticileri Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Önder Çelik, Bülent Utku, Mustafa Kemal Göngör, Musa Kart, Güray Öz ve Hakan Kara ile gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, bazı gazeteciler hakkında uygulanan tutuklama tedbirlerinin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile basın ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiaları ile ilgili kararlarının gerekçelerini açıkladı.