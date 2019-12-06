Reuters anketi: MB’nin politika faizini 150 puan indirmesi bekleniyor

Merkez Bankası’nın (MB) yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankette katılımcıların tamamı faiz indirimi beklerken, beklentiler yüzde 12 ile yüzde 13 aralığında. Ağırlıklı olarak 100-150 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor.

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Katılımcıların sekizi 150 baz puan, altısı 100 baz puan, üçü 200 baz puan indirim beklerken, iki katılımcı 125 baz puan, bir katılımcı ise 175 baz puan indirim öngörüyor.

Ekonomist Çiçek: Bundan sonra indirim hızı yavaşlayacak

QNB Finansbank Ekonomisti Deniz Çiçek, kasımda yıllık enflasyon baz etkisiyle yükselse de ana eğilimi gösteren göstergelerin istikrarlı seyreden döviz kuru, ılımlı gıda fiyatları ve çıktı açığı sayesinde son aylarda iyileştiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Enflasyon, TCMB’nin Ekim Enflasyon Raporu’ndaki projeksiyonlarıyla uyumlu seyrediyor. Bu koşullarda faiz indiriminin süreceğini düşünüyoruz. Fakat önden yüklemeli faiz indirimleriyle, para politikasında gevşeme için var olan alan büyük ölçüde kullanıldığından bundan sonra indirim hızı yavaşlayacaktır”

Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüzden bu toplantıda 150 baz puan faiz indirimi bekliyoruz. Bundan sonraki toplantılardaki kararlar enflasyon görünümüne ve ülke risk primine bağlı olacaktır. Enflasyonun göstergelerindeki iyileşmenin sürmesi veya risk priminin gerilemesi durumunda, faizler ölçülü adımlarla daha da aşağı çekilebilir.”

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Yıllık enflasyon tekrar çift hanede

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0.7 artış beklentisinin altında yüzde 0.38 artarken, baz etkisinin terse dönmesiyle yıllık enflasyon da yüzde 10.56’ya yükseldi.

Böylece ekimde yüzde 8.55 ile Aralık 2016’dan beri en düşük seviyeye gerileyen yıllık enflasyon tekrar çift haneye geldi ancak artış yüzde 11 olan beklentilerin altında kaldı.

Enflasyonun beklentilerden iyi gelmesi MB’nin 12 Aralık’taki toplantısında yapacağı faiz indirimine yönelik beklentileri artırdı.

MB son enflasyon raporunda enflasyon tahminini bu yıl için 1.9 puan aşağı çekerek yüzde 12’ye düşürdü, 2020 için yüzde 8.2’de korundu.

MB başkanı ‘devam edecek indirimler daha sınırı olacak’ demişti

MB Başkanı Murat Uysal, eylül sonunda yaptığı bir açıklamada, para politikasında oluşan hareket alanının önemli bir bölümünü temmuzda 425 baz puan, eylülde 325 baz puan olmak üzere önden yüklemeli kullandıklarını, gelinen noktada para politikası duruşunun enflasyondaki düşüş sürecini destekler nitelikte olduğunu söylemişti.

Uysal devam edecek indirimlerin önceki indirimlere göre daha sınırlı olacağı sinyali de vermişti. Ancak MB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini ekimde 100 baz puan olan beklentilerin üzerinde 250 baz puan indirdi.

MB Uysal’ın başkanlığa geldiği temmuz ayından bu yana yaptığı üç toplantıda toplam 10 puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 14’e düşürdü ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi.

Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.

Erdoğan hem faizlerin hem enflasyonun tek haneye düşmesini bekliyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem faizlerin hem de enflasyonun gelecek yıl tek haneye düşmesini beklediğini vurgulayarak MB’den daha fazla indirim çağrısını tekrarladı. Ancak bankacılar tek haneli faizin önümüzdeki yıl TL için bir risk olabileceği görüşünde.