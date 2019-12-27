Reuters anketi: Enflasyonun yüzde 11.56’ya çıkması bekleniyor

Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Kasım’dan itibaren baz etkisinin terse dönmesiyle 2019 Aralık’ında aylık %0.49 artış göstermesi, böylece yıllık enflasyonun da 2019 Kasım’ındaki %10.56 seviyesinden %11.56’ya yükselmesi bekleniyor.

Enflasyon oranının bu rakamlarla çıkması durumunda, yılı YEP’te ve Merkez Bankası’nın (TCMB) güncel enflasyon raporunda yer alan %12’lik tahmininin biraz altında kapayacağı öngörülüyor.

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Yıllık enflasyon ekimde %8.55 ile Aralık 2016’dan beri en düşük seviyeye geriledikten sonra baz etkisinin terse dönmesiyle kasımda tekrar çift haneye gelmişti.

Geçen yıl ABD ile yaşanan sorunlara bağlı olarak kurdaki artışın etkisiyle enflasyonda da yükseliş trendi yaşanmış ve Ekim 2018’de yıllık enflasyon %25.24 ile son 15 yılın rekor seviyesini görmüştü.

Reuters’ın toplam 13 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre; Aralık ayı için aylık tahminler %0.20-0.79 artış, yıl sonu için beklentiler ise %11.23-11.90 bandında yer alıyor.

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TCMB’nin Aralık 2019 beklenti anketinde de yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki %12.18’den %11.62’ye geriledi.

TCMB Aralık ayı PPK toplantısında yıl sonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine işaret ederek, politika faizini 200 baz puan indirimle %12 seviyesine çekmişti.

Yılın son enflasyon raporunda enflasyon 2019 sonunda %70 olasılıkla %11.2 ile %12.8 aralığında orta noktası %12 olarak tahmin edildi.

Gedik Yatırım Ekonomisti Erol Gürcan, geçen yılki baz etkilerinin ekim sonuna kadar destekleyici olduktan sonra kasım ve aralıkta negatife döndüğünü söyleyerek, “Aralık ayındaki enflasyonda kur ve Brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yukarı yönlü bir beklentimiz var. İç talepte bir kıpırdanma var gibi görünse de bunun henüz enflasyonist baskı yaratan boyutlarda olmadığını düşünüyoruz. Enflasyon yılı %12’nin altında (%11.3-11.7 civarında) tamamlayacak gibi görünüyor” dedi.

Gelişmekte olan piyasalarda reel faizin ortalama %0.7 civarında, Türkiye’de ise kasım enflasyonu ile değerlendirildiğinde %1.4 seviyesinde olduğunu söyleyen Gürcan, “Küresel olarak sermaye hareketleri EM ülkelerini destekleyici durumda olduğundan bu reel faiz arasındaki sınırlı fark çok da olumsuz görünmüyor. Önümüzdeki aylarda TCMB’nin 100-150 baz puan aralığında bir faiz indirimi daha yapabileceğini tahmin ediyoruz. Mevcut küresel finansal ortamın süreceği varsayımı altında, TCMB önden yüklemeli olarak bu alanı kullanmak isterse piyasanın kısa vadede olumsuz tepki vereceğini düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıllık enflasyonun kasımda %10.56 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında mevcut durumda Türkiye’nin reel faizi yaklaşık %1.4 ile benzer gelişmekte olan ülkelerin gerisinde bulunuyor.

Öte yandan YEP’te yıl sonu enflasyon hedefi olan %12’ye göre hesaplandığında Türkiye reel faizde yılı sıfır, beklenti anketindeki yıl sonu beklentisi olan %11.6’ya göre hesaplandığında ise %0.4 ile kapatıyor olacak.

TCMB Başkanı Murat Uysal, açıklamalarında parasal duruşu enflasyonun ana eğilimi üzerinde makul reel faiz oluşturacak şekilde belirlediklerini vurgulamıştı.

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz üç aylık elektrik tarifelerini belirlediklerini belirterek, 2020 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışının söz konusu olmayacağını söyledi.

TÜİK’in 2019 Aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak’ta saat 10:00’da açıklayacağı bildirildi.

Ekonomistlerin aralık ayına ve 2019 sonuna ilişkin aylık ve yıllık tahminleri şöyle:

ARALIK 2019 SONU ABank 0.79 11.90 Akbank 0.55 11.62 Al Baraka Turk 0.49 11.55 Garanti BBVA 0.40 11.45 GCM Yatırım 0.50 11.56 Gedik Yatırım 0.49 11.56 İş Yatırım 0.40 11.47 İş Portföy 0.50 11.57 QNB Finansbank 0.20 11.23 Şeker Yatırım 0.65 11.74 Tacirler Yatırım 0.40 11.46 Tera Brokers 0.30 11.30 Yatırım Finansman 0.60 11.70