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Yaramazlara biraz batar!

Restorasyon sırasında zaman kapsülü bulundu

Britanya’nın Manchester kentindeki bir sinagogda, restorasyon çalışmaları sırasında duvara gizlenmiş, 1870’li yıllardan kalma bir zaman kapsülü bulundu.

Fotoğraf: Manchester Yahudi Müzesi

1980’li yıllarda kapanan ve daha sonra Manchester Yahudi Müzesi’ne evsahipliği yapan Cheetham Hill Sinagogu’nda 5 milyon sterlinlik (48.36 milyon lira) restorasyon çalışması başlatıldı.

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Restorasyonda görevli bir işçi, cam kavanoz içinde gazete küpürleri ve madeni paralardan oluşan zaman kapsülünü buldu.

Müze yetkilileri, zaman kapsülünün bulunmasından dolayı çok heyecanlandıklarını ifade ederken, kavanozun, sinagog 1873 yılında kurulduktan hemen sonra duvarın içine konduğu tahmin ediliyor.

Müzenin yöneticisi Max Dunbar, “Burada 31 bin obje sergiliyoruz. Zaman kapsülünün de içindekileri ayrıntılı şekilde inceleyip koleksiyonumuza dahil etmekten mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

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