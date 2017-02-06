‘Provokasyonlara karşı soğukkanlı olmalıydık’ diyen Şenol Güneş: Polisin bizi baskı altına almasını kabul edemiyorum 

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldukları Türkiye Kupası son 16 turu maçında ‘tuzağa düştüklerini’ savundu.

‘Tosic atılmayı hak etti, ceza alacak’

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Maçın başında rakibin sert oyununa cevap veremedik ama oyuna girdikten sonra kontrol tamamen bizdeydi” diyen Güneş, şöyle devam etti: “Her an gol atmayı beklerken, beklenmeyen bir şekilde tuzağa düşerek 10 kişi kaldık. Fenerbahçe 11’e 10’da daha iyi oynadı ve maçı kazandı. Futbol bu deyip geçiştiriyoruz ama futbolun bu olmaması gerekiyor. Bu bizim eksikliğimiz. Sadece futbol oynamayı düşünen bir takım olarak, provokasyonlara karşı daha soğukkanlı olmalıydık. Tosic’in atılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Hatalı, cezasını da alacak.”

‘Polisin bizi baskı altına almasını kabul edemiyorum’

Vodafone Arena’nın soyunma odası koridorlarında polis baskısına maruz kaldıklarını öne süren Beşiktaş Teknik Direktörü, şunları söyledi: “İleriye dönük bize tahribat yaratmak isteyenlere karşı daha soğukkanlı olmak durumundayız. Bugün ben ilk defa, uzun yıllardır buradayım. Polisin bizi bu şekilde baskı altına almasını kabul edemiyorum. Ben Fenerbahçe’nin sahasında oynadım. Orada 1-1 bittiği zaman şampiyonluk maçı, baskıyı yiyen, çevik kuvvetle kaçan bizdik. Bugün sahamızda biz ne yapıyoruz ki bana saldırıyorsun, baskı altına alıyorsun. Bu psikolojik baskıdır. Soyunma odası koridorlarında olacak şey değil. Bu belli ki bütünün parçaları. Doğru bulmuyorum. Yeniden söylüyorum, daha sakin kalmak durumundayız. Şeytani düşünceleri olanların bu düşüncelerini başka yere taşımasını istiyorum. Benim üzerimden muhakeme yapmasınlar.”

‘Kjaer üzerime geldi, bana göre çalışılmış bir şey’

Güneş, ilk yarının bitiminde Fenerbahçe’nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer ile aralarında yaşanan olaya ilişkin bir soruyaysa şu yanıtı verdi: “Onun benle bir derdi var herhalde, anlayamadım. Aynı şeyi Robin van Persie de saha içinde herkesle yapmaya çalıştı. Bu bana göre çalışılmış bir şey. Bundan sonra biz de antrenmanlara böyle başlayacağız. Sadece futbol öğretmek değil, saha dışında rakip nasıl provoke edilir diye oyunculara öğreteceğiz. Kendi oyuncularıma, Robin van Persie’nin isminin vererek ‘Şu oyuncunun provokasyonuna nasıl geldiniz’ diye söylenirken birden o geldi üzerime doğru. Ben anlamadım ne dediğini. Üzerime gelince sus diye elimi, anladım ki benim hareketimle beni dışarı attırmaya çalışacaktı. O zaman elimi çektim ama görüyorum ki sosyal medyada bunu da kullanıyorlar. Ya benim zaten adamla işim yok ki, onun benle bir işi var. Ki beyefendi bir futbolcu olarak tanıyorum. Üzerime gelen o. Aslında dördüncü hakemin onu uyarması lazım, beni değil. Onu da yapmamak lazımdı. O gelince benim kaçmam gerekiyordu. Zaten devre arasında öyle yaptım. Elini uzattı geri kaçtım ne olur ne olmaz diye. Bir bakarsın dışarı attırır beni. Korktum ondan sonra. Haklı. Bu ülke böyle bir ülke haline geldi evet. Bugün oynayarak değil oynamayarak da maç kazandırabilirsin. Bugün bir hadise daha öğrenmiş oldum.”

