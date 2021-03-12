Profesör: İkinci dozu yaptıran 1.3 milyon kişiden 852’sine Covid-19 tanısı kondu

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 aşısının iki dozunu yaptırıp bağışıklık kazanan 1 milyon 300 bin kişiden 852’sine Covid-19 tanısı konduğunu, bunlardan 53’ünün hastanede yattığını, beşinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Sağlık Bakanlığı’nın ‘covid19asi.saglik.gov.tr’ adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 857 bin 692 oldu.

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İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 880 bin 982 kişiyle toplam aşılama sayısı 10 milyon 738 bin 674’e ulaştı.

Uzmanlar ikinci doz aşının uygulanmasından bir süre sonra bağışıklık kazanıldığını belirtiyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan, 700-800 bin kadar sağlık çalışanına ikinci doz aşının vurulduğunu belirtti. Bu yaklaşık 2 milyon kadar 65 yaş üzeri kişinin aşılandığı anlamına geliyor.

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Bilim Kurulu üyesi şöyle devam etti: “Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de yine aşı olduktan sonra enfekte olan kişiler var, ama hiçbiri yoğun bakımda yatmadı, entübe olmadı. Yoğun bakımda yatan kişilerden entübe olan ya da hayatını kaybeden yok. Bu çok önemli. Demek ki aşı gerçekten çok etkili oluyor. Zaten aşıda da amaç insanların ağır hastalık geçirmesini engellemek. Belki hastalığa yakalanmasını engelleyemiyor; ama yakalanan kişiler ağır hasta olmuyor, yoğun bakımlık olmuyor, entübe olmuyor, hayatlarını kaybetmiyor. Tüm vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmaları corona virüsü ile mücadeleye çok ciddi katkı sağlayacaktır.”