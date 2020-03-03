Popüler internet alışveriş sitelerinde Nazi sembolü baskılı çocuk giysisi satılıyor

Tshirthane.com isimli internet sitesinde çocuklar için üzerinde Nazi sembolü kartal ve svastika bulunan swaetshirt’ler satılıyor.

Mağazanın sitesinde ise ürünün stoklarında kalmadığı notu dikkat çekiyor.

Markanın kendi sitesinde satışını yaptığı ürün aynı zamanda popüler online alışveriş sitesilerinde de satılıyor. Mağazalarımız bölümünde Trendyol.co, n11.com, hepsiburada.com, çiçeksepeti.com, epttavm.com, gittigidiyor.com, 1v1y.com gibi popüler internet alışveriş siteleri görülüyor.

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Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine Trendyol markanın bu ürününü satıştan kaldırsa da arama motorunda gerekli anahtar kelimelerle yazıldığında satıldığı link çıkıyor. Aynı durum n11.com için de geçerli. Farklı markaları satışa sunan PTT alışveriş sitesinde ise ürün hala satışta. Ancak çocuklar için olanı değil, yetişkin sweatshirt’ü satılıyor.