Polisin darp ettiği İHA muhabirleri: 10 kişi saldırdı, hayatımızı kaybedebilirdik

Haber takibi esnasında görüntü çekerken polisin darp ettiği İHA muhabirleri, olay anını anlattı: “Hayatımızı kaybedebilirdik. Ellerine kelepçe takıp öyle vuruyorlardı. Hırpaladılar, küfrettiler.”

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde motorsikletleriyle bariyerlere çarpan bir polis olay yerinde, bir polis de hastanede hayatını kaybetti.

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İHA muhabirleri Emrah Kuş ile İsmail Bulut, olay yerine giderek görüntü çekmeye başladı. Bu sırada polis, gazetecileri görüntü çekmemesi yönünde uyardı. Görüntü çekmeyi bırakan gazeteciler polisler tarafından darp edildi.

Gazeteciler anlattı

İHA muhabiri Emrah Kuş, kaza haberini duyunca olay yerine gittiklerini, bir polise durumu sorduklarını, motorsikletli yunus polisinin kaza yaptığını öğrendiklerini söyledi.

“Habercilik refleksiyle görüntü çektik” diyen Kuş, şunları anlattı: “İsmail arkadaşım da fotoğraf çekiyordu. O esnada polisler ‘Çekme’ dediler. İsmail de hiç karşılık vermedi, ben de o esnada çekim yapmıyordum zaten. İsmail, ‘Tamam abi çekim yapmıyorum, İHA’dan geliyorum ben’ dedi. O esnada arkada ağlayan bir polis koşarak geldi, İsmail arkadaşıma vurdu. Sonra yedi-sekiz polis daha saldırdı. Daha da çok kalabalıklaştı yunus polisleri. Ben de İsmail’i öyle görünce ‘Ne yapıyorsunuz’ diye araya girdim. O esnada ben de darp edildim. Polislerin hepsi bize vurmadıysa bile orada bulunan tüm yunus polisleri bize küfür etti, ağır konuştu. Bazıları da darp etti. Biz habercilik görevimizi yapmak için oraya gitmiştik. Polisimizin şehit olmasına biz de üzüldük, habercilik refleksi gereği görüntü çekiyorduk. Orada 30-35 yunus polisi vardı ama bize saldıran 10 kişiydi. Yunus polisleri genç arkadaşlardı, sanırım meslekte de yeterince tecrübeli değiller. Orada iki üç tane sivil, olgun polis olmuş olmasaydı, ağır şekilde yara alabilirdik. Hayatımızı kaybedebilirdik. Ellerine kelepçe takıp öyle vuruyorlardı.”

‘Kafama beş-altı kez vurdu’

Diğer İHA muhabiri İsmail Bulut da şunları söyledi: “Gittiğimizde polisin şehit olduğunu gördük, Emrah’la haber için gerekli çalışmaları yapmaya başladık. Ben de telefonla fotoğraf çekip merkeze atacaktım. Yunuslardan biri görüp ‘Ne yapıyorsun’ diye sordu, ‘Tamam abi’ deyip telefonu cebime koydum. Diğer polisler de gelmeye başladı, beş-altı kişi hepsi üstüme çullandı. ‘Tamam’ dememe rağmen eline kelepçe takan polis kafama beş-altı defa vurdu. Hırpaladılar, küfrettiler. Üç-dört kişi bana vurdu, diğerleri vurmadıysa bile sözlü tacizde bulundular. Hastanede rapor vermiyorlar, yokuşa sürmeye çalışıyorlar. Bakırköy’e gittim, sonra Bayrampaşa hastanesine geldim. İki saattir rapor alamıyorum. Doktor ‘Karakola gideceksin’ diyor, karakola gidiyoruz, onlar da ‘Hastaneye gideceksin’ diyor.”