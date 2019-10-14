Polis kapıda: Diyarbakır’da HDP’nin ‘Barış Pınarı’ açıklamasına izin yok

HDP’nin Diyarbakır’da Barış Pınarı Harekatı’na karşı yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmedi.

Rojava'ya dönük saldırılara ilişkin yapmak istediğimiz basın açıklaması için İl binamızdan çıkışımıza izin verilmiyor.



Direne direne kazanacağız…#RojavaDirenisiKazanacak pic.twitter.com/iXhe3uCG1m Reklam

— HDP Amed İl Örgütü (@HDPAMED21) October 14, 2019

Suriye’nin kuzeyindeki YPG hedeflerine 5 Ekim’de başlatılan harekat devam ediyor. Türk ordusu ile Suriye Milli Ordusu (Eski ismiyle ÖSO) belirlenen yerleri alırken, HDP harekatı ‘işgal’ olarak tanımlıyor.

Parti bugün de Diyarbakır il başkanlığının önünde harekata dair basın açıklaması yapmak istedi. Ancak çevik kuvvet, binanın giriş kapısını kalkanlarıyla kaparak partililerin geçişine izin verilmedi.

Bu sırada HDP’lilerin polislere masa, tahta parçaları ve tekme attığı görüldü. Bir polis de HDP’lilere tekmeyle karşılık verdi.