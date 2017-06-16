Play-off’larda yenilmedi: Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe 

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Sombo Japan’ı 98-94 mağlup eden Fenerbahçe üst üste ikinci, toplamda sekizinci şampiyonluğunu ilan etti.

Euroleague şampiyonu Fenerbahçe play-off’larda karşılaştığı Tofaş, Darüşşafaka Doğuş ve Beşiktaş karşısında yenilgi yüzü görmeden kupaya uzandı.

Beşiktaş’ın cezası nedeniyle Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde seyircisiz oynanan karşılaşmada ilk çeyrek konuk sarı-lacivertlilerin 24-19 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyrekte hücumda daha etkili bir oyun sergileyen ve öne geçen ev sahibi ekip, devre arasında soyunma odasına beş sayı farkla 47-42 önde girdi.

Çekişmenin sürdüğü üçüncü çeyrekte Beşiktaş beş sayılık farkı korudu ve final periyoduna siyah-beyazlıların 64-59 üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrekte bir ara 14 sayıya kadar çıkan farkı iki buçuk dakikada eriten ve skoru 84-84’e getiren Fenerbahçe maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatma periyodunda faul çizgisinden bulduğu sayılarla öne geçen sarı-lacivertliler, mücadeleden de 98-94 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seride durumu 4-0’a getiren Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi’ndeki sekizinci şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe’de karşılaşmayı 23 sayıyla tamamlayan Bogdan Bogdanovic, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.