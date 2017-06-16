Play-off’larda yenilmedi: Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe 

Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Beşiktaş Sombo Japan’ı 98-94 mağlup eden Fenerbahçe üst üste ikinci, toplamda sekizinci şampiyonluğunu ilan etti.
Euroleague şampiyonu Fenerbahçe play-off’larda karşılaştığı Tofaş, Darüşşafaka Doğuş ve Beşiktaş karşısında yenilgi yüzü görmeden kupaya uzandı.
Beşiktaş’ın cezası nedeniyle Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde seyircisiz oynanan karşılaşmada ilk çeyrek konuk sarı-lacivertlilerin 24-19 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyrekte hücumda daha etkili bir oyun sergileyen ve öne geçen ev sahibi ekip, devre arasında soyunma odasına beş sayı farkla 47-42 önde girdi.
Çekişmenin sürdüğü üçüncü çeyrekte Beşiktaş beş sayılık farkı korudu ve final periyoduna siyah-beyazlıların 64-59 üstünlüğüyle gidildi.
Son çeyrekte bir ara 14 sayıya kadar çıkan farkı iki buçuk dakikada eriten ve skoru 84-84’e getiren Fenerbahçe maçı uzatmaya taşıdı.
Uzatma periyodunda faul çizgisinden bulduğu sayılarla öne geçen sarı-lacivertliler, mücadeleden de 98-94 galip ayrıldı.
Bu sonuçla seride durumu 4-0’a getiren Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi’ndeki sekizinci şampiyonluğuna ulaştı.
Şampiyon #Fenerbahçe! pic.twitter.com/Yp3eSDQYZo
— Fenerbahçe Basketbol (@FBBasketbol) 16 Haziran 2017
Fenerbahçe’de karşılaşmayı 23 sayıyla tamamlayan Bogdan Bogdanovic, final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.