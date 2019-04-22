‘Plastik denizi’nde sörf yaparak çevre kirliliğine dikkat çekti

ABD’li TV yıldızı Alison Teal, plastik atıklarla dolu Meksika ve Endonezya Sahillerinde sörf yaparken, kumsalda dolaşırken çekilen görüntülerini paylaşarak plastiğin neden olduğu çevre kirliliğine dikkat çekti.

Fotoğraflar: Caters News

‘Dişi Indiana Jones’ lakaplı Teal, Meksika’daki Tulum Sahili’nde ve Endonezya’nın Bali Adası’nda denizin yüzeyini kaplayan binlerce plastik şişe ve ambalajların arasında çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken herkese duyarlılık çağrısı yaptı.

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O görüntülerle tezat oluşturan, temiz tutulması için bölge halkının elinden geleni yaptığı Galapagos Adaları’nın fotoğraflarını da paylaşan Teal, “Galapagos’ta çevreyi temiz tutmak için düzenlenen çalışmalardan birine katıldım. O kadar duyarlılar ki.. Umarım bu görüntüler sahilleri plastikten geçilmeyen ülkeler için örnek oluşturur” dedi.

Teal, Tulum’da, plastik şişe ve ambalajlardan kıyafet yaparak geri dönüşüm yolunu seçti.

Teal, insanlığın dünyada hakim olan ‘plastik salgını’nı yenmek zorunda olduğunu, aksi takdirde ekolojik sistemin, dolayısıyla da insanlığın daha da büyük zarar göreceğini vurguladı.

Galapagos Adaları temiz tutulsa bile dünyadaki çevre kirliliğinden hem suları hem de yabani hayatının etkilendiğine, Galapagos penguenlerinin sayısının 600’e indiğine vurgu yaptı.

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Teal, “Tüm gezegen olarak çevremizi, okyanuslarımızı, bitkilerimizi ve hayvanlarımızı korumak için güçbirliği yapmalıyız” diyerek herkesi duyarlı olmaya, ülke yönetimlerini de somut adımlar atmaya çağırdı.