Piar’dan üç büyük şehir anketi: İstanbul’da AKP ve CHP başa baş

Piar Araştırma yerel seçim ve genel seçime ilişkin anket sonuçlarını açıkladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir’i kapsayan araştırma 24 bin 186 kişiyle yapıldı.

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Yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak.

İstanbul’da AKP ve CHP başa baş

Buna göre İstanbul’da AKP’nin oy oranı yüzde 32.8, CHP’nin oy oranı yüzde 32.6. HDP’nin oyu yüzde 5, İYİ Parti’nin oyu yüzde 4.5.

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Ankete katılanların yüzde 19’u ise kararsız.

Yerel seçimde ittifak kurulması halinde yurttaşların yüzde 41.3’ü CHP’nin başı çektiği, yüzde 37’si de AKP’nin başı çektiği ittifaka oy vereceklerini söyledi.

Genel seçim olması halinde yurttaşların yüzde 35’i AKP’ye oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 28’le CHP, yüzde 13.1’le HDP, yüzde 11.1’le MHP, yüzde 9.5’le İYİ Parti izliyor.

Ankara’da AKP kıl payı önde

Ankara’da AKP’nin oy oranı yüzde 27.2. Bu oran CHP’de yüzde 25.7. Onu yüzde 10.1 ile MHP, yüzde 6.5 ile İYİ Parti izliyor.

Ankete katılanların yüzde 26.4’ü ise kararsız.

Yerel seçimde ittifak kurulması halinde yurttaşların yüzde 37.8’ü CHP’nin başı çektiği, yüzde 35.3’ü de AKP’nin başı çektiği ittifaka oy vereceklerini söyledi. Kararsızların oranı ise yüzde 25.8.

Genel seçim olması halinde yurttaşların yüzde 34.5’i AKP’ye oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 26.5’le CHP, yüzde 16.2 ile MHP, yüzde 14.2 ile İYİ Parti, yüzde 6.5’la HDP izliyor.

İzmir’de bir kez daha CHP

İzmir’de CHP’nin oy oranı yüzde 39.6. Bu oran AKP’de yüzde 25.. Onu yüzde 8.2 ile İYİ Parti, yüzde 5.5 ile MHP, yüzde 3.9 ile HDP izliyor.

Ankete katılanların yüzde 16.3’ü ise kararsız.

Yerel seçimde ittifak kurulması halinde yurttaşların yüzde 49’u CHP’nin başı çektiği, yüzde 29.8’i de AKP’nin başı çektiği ittifaka oy vereceklerini söyledi. Kararsızların oranı ise yüzde 20.1.

Genel seçim olması halinde yurttaşların yüzde 43.1’i CHP’ye oy vereceğini söylüyor. Onu yüzde 22’yle AKP, yüzde 13.4 ile İYİ Parti, yüzde 12.6 ile HDP, yüzde 7’yle MHP izliyor.

Anket verilerinde, AKP’nin oy kaybettiği, CHP’nin de oy kazandığı yorumuna yer verildi: “AK Parti en çok MHP ve İYİ Parti’ye karşı oy kaybediyor. Kısmen HDP’ye, çok az olarak da CHP’ye karşı kayıplar göze çarpıyor.”

Oy kayıplarının dağılımıyla ilgili yapılan yorum da şöyle: “CHP, kısmen İYİ Parti ve MHP seçmenlerinden oy alıyor. Bu sebeple AK Parti oy kaybederken diğer tüm partiler oylarını artıracak gibi görünüyor. AK Parti’nin yaşadığı kayıptan aslan payını MHP ve İYİ Parti alıyor. Yerel seçimlerde ise hem AK Parti hem de diğer partilerden uzaklaşan oylar CHP’de birleşecek gibi görünüyor.”