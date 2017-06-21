Pendik’te şort giyen kadına saldıran adam: Giyim tarzı tahrik etti

İstanbul’da bir kadına ‘şort giydiği’ gerekçesiyle saldıran adam, “Bayanın apış arası gözüküyordu, benim dikkatimi çekti, niyetli olduğum için bayan şahsı ikaz ettim. Minibüsten ineceğim esnada elimin tersiyle yalnızca yüzünü ittim” dedi.

Saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam, 14 Haziran günü bindiği Pendik-Aydos minibüsünde bir kişi tarafından darp edilmiş, gözaltına alınan saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Tahrik olmuş…

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre saldırgan Ercan Kızılateş, polisteki ifadesinde, 14 Haziran’da saat 14.50 sıralarında Pendik ilçe merkezinden eve gitmek için Aydos minibüsüne bindiğini söyledi.

Sağlam’ın ayakta yolculuk yaptığını, daha sonra ön kısımdaki koltuğa oturduğunu anlatarak şunları kaydetti: “Bayanın apış arası gözüküyordu, benim dikkatimi çekti, niyetli olduğum için bayan şahsı ikaz ettim. Bayana ‘Arkadaşım edep ve haya denen bir şey var, sizin bu şekilde toplu taşıma aracına binmeniz hiç yakışık almamış’ dedim. Bayan bunun üzerine bana hitaben ‘Sen de o zaman bakma arkadaşım’ dedi. Daha sonra aynı bayan ‘Nefis denen bir şey var’ dedi ve önüne döndü. Ben de ‘Evet haklısınız, nefis denen bir şey var’ dedim. ‘İnsanlar nefsine bazen hakim olamıyor, sizin bu giyim tarzınız benim nefsimi tahrik etti’ dedim. Daha sonra bayan ‘Öf’ diyerek önüne döndü. Bayan şahıs telefonla biriyle konuşurken ‘Adamın birisi bana salak salak nasihat ediyor, dinden imandan bahsediyor’ dedi. Ben de konuşmaları duydum, önce bir şey söylemedim. Daha sonra bayanın sözleri çok zoruma gittiği için ben de ayağa kalkarak bayana minibüsten ineceğim esnada ‘Karşındaki insana hakkında doğru konuş’ dedim ve elimin tersiyle yalnızca yüzünü ittim.”

Saldırgan da şikayetçi oldu!

Saldırgan, kadının bunun üzerine ayağa kalkarak “Sen kimi itekliyorsun” deyip kendisine saldırdığını, küfrettiğini öne sürdü.

Kızılateş şöyle devam etti: “Ben de o sırada bayanı sporcu zannettim çünkü büyük bir cesaret ve hakaretle üzerime saldırdı. Ben de tepki üzerine sakin bir şekilde üzerime gelmesini bekledim. Bayan sol omzuma yumrukla vurdu, yumruk darbesi çok kuvvetli değildi. Ben yalnızca bayanın bana zarar vermesini engellemek için bayanı itekledim. Kamera kayıtlarına bakılırsa benim bayana saldırmadığım ya da darp etmediğim görülecektir. Daha sonra ben minibüsten bayanla münakaşaya girmemek adına indim. Şikayetçiyim.”

Pendik’te Melisa Sağlam adlı genç kadına şort giydiği gerekçesiyle yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/O8RquJ5jFv — Aktüeltürk (@aktuelturk) 21 Haziran 2017

Öte yandan saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde saldırganın oturan kadına sertçe vurduğu, daha sonra da kendini savunan kadını darp ederek kaçtığı görülüyor.

Minibüste bulunan diğer insanlarınsa saldırıya müdahale etmediği dikkat çekiyor.