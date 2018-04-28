Partiler vekil adaylığı için başvuru ücretlerini belirledi: En pahalısı CHP

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Siyasi partiler, 24 Haziran’daki milletvekilliği seçimlerine aday olmak isteyenler için ücretlerini belirledi.

AA’nın derlemesine göre partiler ve istedikleri aday adaylığı ücretleri şöyle:

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AKP: Başvurular 24 Nisan’da başladı, 29 Nisan’da bitiyor. Erkekler 6 bin lira, kadınlar ve gençler 3 bin lira, engellilerden 1000 lira alınıyor.

CHP: 30 Nisan’da başlayan başvurular için son gün 7 Mayıs. Kadın, genç ve engellilerden 5 bin, erkeklerden 10 bin lira alınıyor.

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HDP: Başvurular bugünden itibaren 5 Mayıs’a kadar sürecek. Erkeklerden 2 bin 500, kadın, genç ve engellilerden para alınmıyor.

MHP: Tüm aday adaylarından 2 bin 500 lira alınırken başvuru engelliler için ücretsiz.

İYİ Parti: 30 Nisan’da başlayacak başvurular 4 Mayıs’a kadar sürecek. Erkeklerden 5 bin, kadın ve gençlerden 5 bin 500 lira, engellilerden 1000 lira alınacak.

BBP: Aday olmak isteyenler 7 Mayıs’a kadar başvurabilir Erkeklerden 3 bin, kadın ve gençlerde 1500 lira alınacak.

Üç parti para almıyor

HÜDA-PAR: Başvurular 10 Mayıs’a kadar devam edecek. Ücret alınmıyor.

Vatan Partisi: 18 Mayıs’a kadar sürecek başvurular için aday adaylarından para alınmıyor.

Bağımsız Türkiye Partisi: 25 Nisan’da başlayacak başvurular 7 Mayıs’ta bitiyor. Para istenmiyor.

Demokrat Parti: 11 Mayıs’ta bitecek başvurular için yalnızca erkeklerden 2 bin 500 lira isteniyor. Kadın ve gençlerden para alınmıyor.

Öte yandan bağımsız aday olmak isteyenler, 21 Mayıs saat 17.00’ye kadar 13 bin 916 lira yatırarak YSK’ya başvurabilir. Vazgeçenler ise 25 Mayıs’a kadar bildirmek şartıyla paralarını geri alabilirler.