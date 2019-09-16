Parti önü eylemleri yayılıyor: İBB’nin çıkarttığı işçiler oturma eyleminde

İstanbul belediyesinin torpil gerekçesiyle işten çıkardığı bir grup, CHP İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladı.

Fotoğraf: Twitter

İşten çıkarılanlar, 28 Ağustos’ta belediye önünde eylem başlatmış, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da işine son verilen işçilerin iki seçim arasında işe alındığının altını çizerek “İki aylık zaman içinde 2 bin eleman farkı var. Bu hangi vicdana sığar? Bunun adil olmadığını düşündük” diye konuşmuştu.

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İmamoğlu’nun kararıyla belediye iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinden toplamda 1244 kişi işten çıkartıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan askeri okul öğrencilerinin anneleri de bugün AKP İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladı.

Geçtiğimiz hafta da aileler ‘PKK’nın kaçırdığı çocukları’ için HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemine başlamıştı.

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