‘Para basan’ saç ekim merkezlerinin mağduru Arap turist, ‘sistem’i anlattı

Türkiye’de son dönemde Körfez ülkelerinden yoğun turist çeken saç ekim merkezlerinin yarısından fazlasının lisanssız çalıştığı, gelen birçok Arap turistin mağdur olarak ülkesine döndüğü belirtildi.

BirGün’den Mehmet Yılmaz’ın haberine göre Katar’dan Türkiye’ye saç ektirmek için gelen Ahmed N. seyahat acentelerinin lisansı olmayan merkezlere turistleri nasıl yönlendirdiğini anlattı.

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Kendisinin de internetten yaptığı araştırma sonrası bu konuda iddialı olduğunu öğrenerek Türkiye’ye gelmeye karar verdiğini anlatan Ahmed N., başlangıçta olup bitenleri şöyle anlattı: “Havaalanında VIP bir minibüsle karşılanıp lüks bir otele yerleştirildim. Ardından, Mecidiyeköy olduğunu öğrendiğim bir semtteki saç ekimi merkezine götürüldüm. Ancak burası bir hastaneden ziyade, bir ofis gibiydi. İnsanların temiz giyimli ve kibar olması beni ikna etti. Onları sağlık personeli sandım.”

‘Araştırınca öğrendim’

Ahmed N. bir süre sonra kafasının arkasındaki saçların öbek öbek olduğunu, bazı yerlerin seyrekleşip çirkin bir görüntü oluşturduğunu fark etmiş: “Hemen acenteyi arayıp saç ekim merkezinin numarasını aldım. Vermek istemediler ancak şikâyetçi olacağımı söyleyip direttim. Merkezi aradım ama en yakın zamanda geri dönüş yapacaklarını söyleyip dönmediler. Bir sonraki aşamada seyahat acentasında da muhatap bulamaz oldum. Konuyu iyice araştırınca gittiğim merkezin bir hastane değil, lisanssız bir merkez olduğunu anladım.”

‘Sokaktan çeviriyorlar’

Daha çok Arap turistlerin ilgilendiği saç ekim merkezlerine artık sokaktan insan çevirerek müşteri sağlandığını anlatan Ahmed N., hastaların şikayetlerinin çok daha kritik seviyelere gelebildiğini aktardı: “Ben yine ucuz kurtulduğumu düşünüyorum. Daha ciddi komplikasyonlar, sağlık sorunları, hayati tehlike yaşayanlar var.”

‘İlkokul mezunu saç ekiyor’

Benzer bir merkeze giden Kadri Özbastacı isimli kişi de merdiven altı işletmelerde saç ektirildiğini belirterek kendi deneyimini şöyle anlattı: “İnternetten bulduğum bir merkezde saç ektirmeye karar verdim. Ancak içeri girdiğimde karşı karşıya kaldığım görüntü beni şaşkına çevirdi. İnsanların sigara içtiği, galoşsuz bir şekilde gezdiği, hiçbir şekilde hijyenik olmayan bir ortam. Girdiğim gibi dışarı çıktım. Merkez hakkında araştırma yaptığımda da, saç ekimi yapan kadro arasında ilkokul mezunu bir kişinin olduğunu dahi gördüm.”

Habere göre Türkiye’deki saç ekim merkezlerinin yüzde 50’den fazlasının lisanssız olduğu sanılıyor. Saç ekim ücretleri ise 3 ile 10 bin lira arasında değişiyor.