Pantone’dan yeni renk: Regl kırmızısı

Pantone, menstrüasyonla ilişkilendirilen damgalamayı yok etmek ve tabuları yıkmak için yeni bir renk tanıttı: Regl kırmızısı.

Fotoğraf: Pantone Color Institute

Grafik tasarımdan modaya birçok farklı endüstride referans olarak kullanılan dünyanın en büyük renk kataloğuna sahip Pantone Renk Enstitüsü menstrüasyon döneminden ilhamla kataloğuna yeni bir renk ekledi.

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Yeni tonun ‘aktif ve maceracı kırmızı’ olarak tanımlayan Pantone regl olan insanları gurur duymaya teşvik etmesini umduğunu belirtti.

Pantone yeni renk projesi, insanları cinsiyetlerinden bağımsız olarak menstrüasyonla ilgili rahat ve detaylı şekilde konuşabilmesini amaçlayan Seen+Heard kampanyasının bir parçası olarak İsveç markası Intimina ile işbirliğiyle hayata geçti.

Renk enstirüsünün başkan yardımcısı Laurie Pressman şunları söyledi: “Regl kırmızı insanları doğuştan sahip oldukları kuvvetli ve heyecan verici yaşam gücünü tutkuyla kutlamaya ve herkesi bu doğal vücut fonksiyonuyla ilgili rahat hissetmeye, açıkça konuşmaya teşvik eden bir ton.”