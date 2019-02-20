Özel sektör destekli bir ekip ilk kez Ay’a gidiyor

İsrailli biliminsanlarından oluşan bir ekibin bu hafta Ay’a yapacağı yolculuk tarihteki ilk özel sektör destekli uzay yolculuğu olacak.

Fotoğraf: Reuters

İbranicede ‘doğuş’ ve ‘başlangıç’ anlamlarına gelen Beresheet adlı uzay aracı, cuma günü Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

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The Guardian’da yer alan habere göre Ay’ın yüzeyinden veri toplayacak uzay aracı ve biliminsanları ekibi, kar amacı gütmeyen SpaceIL tarafından finanse ediliyor. Öte yandan İsrail’in devlete ait hava-uzay şirketi Aerospace Industries de (IAI) ortaklığın bir parçası.

İsrail Ay’a ulaşan dördüncü ülke olacak

“Sonsuza dek ayın yüzeyinde kalacak” denen Beresheet 100 milyon dolara mal olacak. Şimdiye kadar Ay’a ulaşabilen Rusya, ABD ve Çin yüz milyonlarca dolar harcadı. Görev tamamlanırsa İsrail Ay’a ulaşan dördüncü ülke olacak.

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Bozuk para büyüklüğünde bir dizi dijital dosya içeren ‘zaman kapsülü’ de Ay’a Beresheet ile gidecek. Habere göre bu zaman kapsülünde kutsal kitap, çocukların çizdiği resimler, İsrail’in ulusal marşı ve bayrağı ve Yahudi soykırımından kurtulanların hatıraları da var.

2011’de temali atılan SpaceIL, Google Lunar XPrize ödülünü kazanmak amacıyla kurulmuştu. Bu ödül özel sektör desteğiyle Ay’a gidecek ve yeryüzüne görüntüler gönderecek bir ekibe 30 milyon dolar destek sağlayacaktı. Yarışmayı kazanamasa da SpaceIL çalışmalarını sürdürdü ve Güney Afrika doğumlu İsrailli milyarder Morris Kahn ekibi desteklemeye karar verdi.

Ekibe İsrailli fon yöneticisi Miriam Adelson ve casino sahibi de toplam 24 milyon dolar bağış yaptı.