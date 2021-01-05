Özcan Yeniçeri: Giyim kuşamla adil karar ilişkisi kurmak doğru değil

Bu defa tartışmanın pimini Fikri Sağlar çekti: O, ‘şu koşullarda eğer yargılanırsa türbanlı bir hâkimin kendisi hakkında adil bir karar vereceği konusunda kuşkuları olduğunu’ söyledi.

Sağlar’ın dikkatinden kaçan bir şey var o da bugün kararları kesin ve tartışmasız olan Anayasa Mahkemesinin kararlarını uygulamayan yargıçların başında ne sarık var ne de türban!

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Zira adil olmayan, hatta kumpas olan Ergenekon/Balyoz gibi yargı kararlarında da imzası olan yargıçların tamamına yakını türbanlı ya da sarıklı değil kravatlıydılar.

Gerçek anlamda kuvvetlerin ayrılığının olmadığı yerde yargıcın giyim ve kuşamıyla adil karar ilişkisi kurmak doğru değildir.

Özcan Yeniçeri’nin yazısı