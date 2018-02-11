Oxford’da öğretim üyeliği: Murat Belge ‘Risk Altındaki Akademisyenler Konseyi’ne başvurdu

Çözüm süreci döneminde kurulan ‘Akil İnsanlar’ heyetinde de yer alan, yazar ve akademisyen Murat Belge, Oxford Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olmak için Britanya merkezli Risk Altındaki Akademisyenler Konseyi’ne başvurdu.

Belge, halihazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi.

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Odatv’nin haberine göre; Oxford Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olmak için üniversitesindeki isimlerden referans mektubu alan Belge, Britanya merkezli Risk Altındaki Akademisyenler Konseyi’ne (Council for At-Risk Academics) başvurdu. Belge, Oxford’a gidişi için konseyin mali fonundan ve prosedür desteğinden de faydalanmak istedi.

Savaş ya da baskılar dolayısıyla görevini yapamayan bilim insanlarına yardım eden konseye, Türkiye’den özellikle KHK ile atılan akademisyenler başvuru yapıyor.