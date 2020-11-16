Oxford araştırması şaşırttı: Uzun süre video oyunu oynayanlar daha mutlu

Uzun süre video oyunları oynayanların, oynamayanlara kıyasla daha mutlu olma eğiliminde olduğu ileri sürüldü.

Fotoğraf: EA

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Oxford’un Sosyal Bilimler Bölümü’ne bağlı İnternet Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada Nintendo’nun Animal Crossing ve EA’nın Plants vs Zombies oyunlarına odaklanıldı.

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Oyunların geliştiricileri araştırmacılarla anonim olarak kullanıcıların verilerini paylaştı. Bu verilerde kullanıcıların oyun süresi ve oynarken kendini nasıl hissettiğine dair anketin yanıtları yer aldı.

Toplamda 18 yaş üstü 3 bin 274 oyuncunun verisi incelendi.

Önceki araştırmalarda oyun süreleri kullanıcıların kendi bildirimleri üzerinden toplandığı için doğru olmama ihtimali söz konusuydu.

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Sonuçlar şaşırtıcı

Araştırmanın başındaki Prof Andrew Przybylski, sonuçların şaşırtıcı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Günde dört saat Animal Crossing oynayınca, oynamayan birine kıyasla daha mutlu hissettiğinizi söylüyorsunuz. Bu, oyunun kendi başına mutlu ettiği anlamına gelmez. Ancak daha önceki 40 yıllık araştırmalar insanların oyun oynadıkça daha mutsuz olduğunu gösteriyordu.”

Akademisyen, bu sonucun her iki oyunda da oynayanların başka insanlar tarafından kontrol edilen karakterlerle etkileşim sağlayan sosyal özellikleriyle alakalı olabileceğini belirtti.

İnsanların sosyal yönden mutlu olmasa oyunlara bu kadar zaman ayıracağını düşünmediğini belirten Przybylski, oyunları ‘dijital su sebilleri’ne benzetti.

Bu anlamda oyunlar online olarak, tıpkı işyerlerinde olduğu gibi insanlara kaynaşma imkanı sunuyor.