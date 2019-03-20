Otobüste genç kadını taciz eden adam gözaltına alındı

Ankara’da EGO otobüsünde elle tacize uğradığını söyleyen 19 yaşındaki K.K.’nın çığlıkları üzerine şoför, aracın kapılarını kilitleyip polis çağırdı. Gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi’nde yaşandı.

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Koltuklarda yer olmadığı için ayakta yolculuk yapan K.K., arkasındaki kişinin kendisini elle taciz ettiğini iddia ederek çığlık atıp, yardım istedi.

Otobüs şoförü Muzaffer R., aracı kenara çekerek kapıları kilitledi ve polise haber verdi. Otobüste yolcular K.K.’yı sakinleştirmeye çalışırken, şüpheliye ise tepki gösterdi.

Bir süre sonra gelen polis ekipleri, K.K’nın teşhis edip şikayetçi olduğu şüpheliyi otobüsten indirip gözaltına aldı.