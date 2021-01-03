Otelin çatı katındaki bardan paraşütle atlayan iki müşteri ‘yasaklandı’

ABD’nin Nashville kentindeki bir otelin çatı katındaki barından paraşütle atlayan iki müşterisi otel yönetimi tarafından ‘yasaklandı.’

Fotoğraf: Twitter

Granf Hyatt Otel’in 25’inci katındaki barının önündeki çıkıntıya tırmanan ikilinin ‘BASE jump‘ı (sabit bir yapıdan veya uçurumdan paraşütle atlama) barın müşterileri ve ‘aşağıdakiler’de paniğe neden oldu.

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Polis, ikilinin müşterilerin çığlık sesleri eşliğinde otelin üzerinde bulunduğu caddedeki bir park yerine atladığını açıkladı. Açıklamaya göre yere ayak bastıktan sonra park edilmiş bir araca binip oradan ayrıldılar.

BASE JUMPERS AT THE GRAND HYATT NASHVILLE #nashvillenews pic.twitter.com/PJf6qfxStx — Amanda Bagley #SaaS #XR (@AmandaReality) January 2, 2021

İsimleri açıklanmayan ikilinin atladıkları an bir müşteri tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler polisle de paylaşıldı.

İkilinin müşterileri olduğunu açıklayan otel yönetimi, “Derhal otelimizden atıldılar ve bundan böyle girişleri yasaklandı. Bu sorumsuz davranışı kınıyoruz. Polisle işbirliği içindeyiz” ifadelerini kullandı.