‘Osmanlı’da Şeyhülislam’ın arazisi diye’: Botanik bahçesi müftülüğe devredildi

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Uluslararası Botanik Bahçeleri’ne kayıtlı iki bahçeden biri olan İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, İstanbul Müftülüğü’ne devredildi.

BirGün’den Uğur Şahin’in haberine göre 3 bini aşkın bitki türünün bulunduğu İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’nin devredilme gerekçesi ise, Osmanlı döneminde bu alanda Şeyhülislamlığın bulunması.

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Fatih Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Fazıl Uğur Soylu, konuya dair Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) bir dilekçe yazdı. CHP’li Soylu’ya Topkapı Emlak Müdürlüğü’nden gelen yanıtta, şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 03.06.2015 tarih ve 83889 sayılı muvafakat yazılarına istinaden söz konusu taşınmazın İstanbul Üniversitesi’ne tahsisli 14.878.00 m2’lik kısmının tahsisinin kaldırılması ve Botanik Anabilim Dalı Binası’nın yeni inşa edilecek Biyoloji binasına taşınıncaya kadar süre verilmek kaydıyla, Müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsisin uygun görüldüğü bildirilmiştir.”

CHP’li Soylu, müftülüğün bu dev araziyi hangi amaçla kullanacağını sorgulayarak, şöyle devam etti: “Bahçede, Uluslararası Botanik Bahçeleri’ne kayıtlı dokuz adet sera ve yaşayan fosil bitkileri var. Bahçede Türkiye’nin ilk Herbaryum’u (kurutulmuş bitkilerin sınıflandırılmış kütüphanesi) ve 40 bine yakın bitki kayıtları mevcut. Bahçe bugününe kadar doğadan zor şartlarla toplanan bitkilerden oluşmakta ve öğrenciler için uygulama alanı olarak hizmet vermektedir. Bu bitkilerin taşınması ve tekrardan tutmasının para olsa da pek mümkün olmadığı bilinmektedir. Müftülük 14.878.00 m2’lik bu dev araziyi hangi amaçla kullanacak? Atatürk’ün kurdurduğu, cumhuriyetimizin en eski Botanik bahçesi Şeyhülislamlık mı olacak? Bu işin takipçisi olacağız.”

Botanik bahçesinin tarihi

Botanik bahçesi 1935 yılının ilkbaharında İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi adı ile hizmete girdi.

Bu bahçenin kuruluş ve düzenleme çalışmalarında Prof. Hilbronn’a, Prof. Dr. L. Brauner ve Bahçe Uzmanı Alman W. Stephan destek verdi. 12 Aralık 2003 günü yapılan bir bilimsel toplantının ardından bahçenin adı ‘İstanbul Üniversitesi, Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi’ olarak değiştirildi.

Bahçede, ağaç, çalı, otsu, tropik ve subtropik yaklaşık 5 bin bitki bulunuyor. Bahçe, hem lisans öğrencilerinin hem de ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin eğitiminde kullanılıyordu.