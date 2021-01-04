Osman Müftüoğlu: Birden fazla maske takmanın daha güvenli olduğunu gösteren net bilimsel kanıt yok

Pandemi uzadıkça tedbirler de farklılaştı, son zamanların dikkati çeken önemli değişimlerinden biri ise çift maske kullanımı oldu. ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın birden fazla maske takmaya başlaması konuyu daha da güncelleştirdi. İtiraf edeyim, ben de sokakta ve klinikte kesinlikle çift maske kullanıyorum. Ama hemen belirtelim, elimizde birden fazla maske takmanın daha güvenli olduğunu gösteren net ve açık bir bilimsel kanıt yok. Ama bana göre yine de riskli alanlarda görev yapanların muhtemel bir hava sızıntısını sınırlamaya yardımcı olmak amacıyla ekstra bir önlem olarak birden fazla maske kullanmaları yanlış bir düşünce olmasa gerek.
SON HABERLER
Koca tüm sağlıkçılara yıpranma payı için ‘umut’ verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’ın, ‘yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde revize edilmesine ilişkin’ önergesine, bu yönde bir revizyon yapılabileceğinin sinyali olarak nitelendirilebilecek yanıt verdi.
Müşterilerinin imzasını taklit edip 12 milyon kredi çeken bankacı tutuklandı
Adana’da, müşterilerinin imzasını taklit ederek 12 milyon lira kredi çektiği gerekçesiyle gözaltına alınan bankacı ve ona yardım ettiği belirlenen kişi tutuklandı.
Melih Altınok’un canalıcı sorusu: Kaç erkek öldürüldü?
Melih Altınok ya ne dediğini bilmiyor ya bizi ahmak sanıyor ya kendisi alık. Nasıralı İsa, çivilendiği çarmıhından onun için de şöyle seslenirdi belki: “Affet onu Baba, ne yazdığını bilmiyor.” İsa ve tabii babası da kusura bakmasın, yazdıkları affedilebilir gibi değil.
Definecilerin kaçak kazılarına dayanamadı: Cunda’daki 255 yıllık şapel yıkıldı
Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen yel değirmenleri yakınındaki Ai Dimitri Manastırı’nın ardından içindeki 255 yıllık şapel de yıkıldı.
Filyasyon ekibi koordinatörü: Durumunu bildirmeyen üç yaşlımızı kaybettik
Kırşehir Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinden Dr. Dicle Gündoğdu, fiziksel mücadelenin yanı sıra psikolojik bir savaş verdiklerini ifade etti. Çok sayıda hastanın ölüm korkusu yaşadığına, hastaneye yatmaktan korkanların olduğuna da değinen Gündoğdu, Akçakent ilçesinde belirti olmasına rağmen durumunu bildirmeyen üç yaşlının hayatını kaybettiğini söyledi.