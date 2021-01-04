Osman Müftüoğlu: Birden fazla maske takmanın daha güvenli olduğunu gösteren net bilimsel kanıt yok

Pandemi uzadıkça tedbirler de farklılaştı, son zamanların dikkati çeken önemli değişimlerinden biri ise çift maske kullanımı oldu. ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden’ın birden fazla maske takmaya başlaması konuyu daha da güncelleştirdi. İtiraf edeyim, ben de sokakta ve klinikte kesinlikle çift maske kullanıyorum. Ama hemen belirtelim, elimizde birden fazla maske takmanın daha güvenli olduğunu gösteren net ve açık bir bilimsel kanıt yok. Ama bana göre yine de riskli alanlarda görev yapanların muhtemel bir hava sızıntısını sınırlamaya yardımcı olmak amacıyla ekstra bir önlem olarak birden fazla maske kullanmaları yanlış bir düşünce olmasa gerek.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı