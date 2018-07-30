Ortaçgil’e göre Müslüman ülkelere modeliz: Muhalefet ‘başkan’ı kabul etmeli

Müzisyen Bülent Ortaçgil, Türkiye’nin Müslüman ülkeler için model olduğunu dile getirirken muhalefetin artık yüzde yüzde 52’yle seçilen ‘başkan’ı kabul etmesi gerektiğini savundu.

‘Diğer Müslüman ülkelere model ülkeyiz’

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Ortaçgil Ortadoğu sorununu değerlendirirken bölgenin süper güçlerin bulunduğu bir alan haline gelmesinin ardından Türkiye’nin müdahaleye mecbur kaldığını dile getirdi: “Arap dünyasında yaşananlara baktığımızda, Türkiye’nin çok özel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Türkiye, her şeyden önce devlet ve demokrasi geleneği olan bir ülke. Büyük çoğunluğu Müslüman. Bu açıdan baktığımız zaman, Türkiye’nin diğer Müslüman ülkelere model olacak bir ülke olduğunu düşünüyorum.”

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Ünlü müzisyen, “Biz yıllar önce yazdığınız şarkı sözlerinizde bile insanların kategorize edilmesine karşı çıkmış birisiniz. Günümüz Türkiye toplumunda da en çok ihtiyacımız olan şey, tüm renklerimizle birlik ve beraberlik içinde olmak. Katılıyor musunuz?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Türkiye’de geçmişten itibaren toplumsal kesimler çok fazla birbirine rakip oldu. Farklı görüşteyiz diye senin müziğin ayrı, benimki ayrı, senin sineman ayrı, benimki ayrı. Ama böyle olmaz, bunu kırmamız gerekiyor, uzlaşmak zorundayız. Muhalefetiyle iktidarıyla uzlaşmamız gerekiyor. Sandıktan çıkan sonuca saygı duyulmalı öncelikle. Oy olarak da baktığımız zaman yüzde 52’yi yok mu sayacaksınız? Ya da muhalefette kalan yüzde 48’i? Başkan yüzde 52 civarında oy alarak seçilmiş. Muhalefet bunu kabul etmeli. İktidar da muhalefetin istek ve taleplerini göz önünde bulundurursa bu sorun çözülür bence. Eskiden şu anda muhalefette olan yüzde 48, yüzde 52’yi yok saymıştı. Bu bir hataydı. Yüzde 52 oy alanlar, bu hataya düşmez ve yüzde 48’i yok saymayarak hareket ederse sorunlarımızı çözeriz. Siyasette diyaloğun artmasını bu anlamda çok önemli buluyorum.”