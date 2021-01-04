Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Bursalı: Bulu aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmemiş

Öğrenci ve öğretim üyelerinde bazı grupların “kayyım atanması” olarak nitelendirdikleri Rektör Melih (Bulu) Bey’in yaptığı açıklamayı okuyorum.

Kendisini sevimli göstermek ve Boğaziçi’ne kabul ettirmek heyecanıyla yazmış. Ama tamamen faul.

Reklam

Bu arada bence aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmemiş: “.. Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. O sebeple üniversite olarak bizi asıl işimiz olan bilimsel üretimden uzaklaştıracak olan her türlü girişime de birlikte karşı gelmemiz gerekir.” Cumhurbaşkanı’nın son ödül töreninde söylediklerine ve anlayışına çok uygun. Hemen mesajı vermiş.

Burada açıkça öğretim üyelerine, siyasetle toplumsal meselelerle, iktidarı eleştirmek gibi zırvalıklarla uğraşmayacaksınız, (En iyi siyaset, iktidarı ve yaptıklarını hele Saray’ı desteklemektir, buna izin var) diyor.

Metnin sonunda da Boğaziçi’nin saygın bazı akademisyenine de selam göndermekten geri durmuyor. Kumpir yediği kantin de bu arada önemli, belirteyim!

Reklam

Metni, baştan sona sevimsizlik akıyor. Hiçbir açıklama yapmadan koltuğuna otursaydı, çok daha iyiydi.

Orhan Bursalı’nın yazısı

SON HABERLER

Koca tüm sağlıkçılara yıpranma payı için ‘umut’ verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan’ın, ‘yıpranma payının tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde revize edilmesine ilişkin’ önergesine, bu yönde bir revizyon yapılabileceğinin sinyali olarak nitelendirilebilecek yanıt verdi.

Melih Altınok’un canalıcı sorusu: Kaç erkek öldürüldü?

Melih Altınok ya ne dediğini bilmiyor ya bizi ahmak sanıyor ya kendisi alık. Nasıralı İsa, çivilendiği çarmıhından onun için de şöyle seslenirdi belki: “Affet onu Baba, ne yazdığını bilmiyor.” İsa ve tabii babası da kusura bakmasın, yazdıkları affedilebilir gibi değil.

Filyasyon ekibi koordinatörü: Durumunu bildirmeyen üç yaşlımızı kaybettik

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinden Dr. Dicle Gündoğdu, fiziksel mücadelenin yanı sıra psikolojik bir savaş verdiklerini ifade etti. Çok sayıda hastanın ölüm korkusu yaşadığına, hastaneye yatmaktan korkanların olduğuna da değinen Gündoğdu, Akçakent ilçesinde belirti olmasına rağmen durumunu bildirmeyen üç yaşlının hayatını kaybettiğini söyledi.