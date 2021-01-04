Orhan Bursalı: Bulu aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmemiş

Öğrenci ve öğretim üyelerinde bazı grupların “kayyım atanması” olarak nitelendirdikleri Rektör Melih (Bulu) Bey’in yaptığı açıklamayı okuyorum.

Kendisini sevimli göstermek ve Boğaziçi’ne kabul ettirmek heyecanıyla yazmış. Ama tamamen faul.

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Bu arada bence aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmemiş: “.. Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz. O sebeple üniversite olarak bizi asıl işimiz olan bilimsel üretimden uzaklaştıracak olan her türlü girişime de birlikte karşı gelmemiz gerekir.” Cumhurbaşkanı’nın son ödül töreninde söylediklerine ve anlayışına çok uygun. Hemen mesajı vermiş.

Burada açıkça öğretim üyelerine, siyasetle toplumsal meselelerle, iktidarı eleştirmek gibi zırvalıklarla uğraşmayacaksınız, (En iyi siyaset, iktidarı ve yaptıklarını hele Saray’ı desteklemektir, buna izin var) diyor.

Metnin sonunda da Boğaziçi’nin saygın bazı akademisyenine de selam göndermekten geri durmuyor. Kumpir yediği kantin de bu arada önemli, belirteyim!

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Metni, baştan sona sevimsizlik akıyor. Hiçbir açıklama yapmadan koltuğuna otursaydı, çok daha iyiydi.

Orhan Bursalı’nın yazısı